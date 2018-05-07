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На Донбасі військові частково обмежили рух автівок

Понеділок, 7 травня 2018, 20:05

До 12-ти населених пунктів у Донецькій та Луганській областях з 6 по 11 травня обмежено в’їзд.

Про це повідомляє "Укрінформ" із посиланням на штаб Операції об’єднаних сил.

Там пояснили, що це зроблено у зв’язку із підготовкою військових до відсічі і стримування збройної агресії Росії на Донбасі.

Тому в період з 6 по 11 травня буде тимчасово обмежено рух цивільного автотранспорту та переміщення осіб в наступних районах населених пунктах:

- у Донецької області: Костянтинівка, Степанівка, Яблунівка, Мирноград, Покровськ, Новотроїцьке, Новогродівка, Желанне, Очеретине, Орлівка;

- у Луганській: Михайлівка та Софіївка.

Теми: Донбасавтотранспорт
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