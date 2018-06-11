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На "Кінотаврі" в РФ заявили про підтримку Сенцова

Понеділок, 11 червня 2018, 13:34

У Сочі на церемонії вручення премії "Кінотавр" голова журі основного конкурсу Олексій Попогребський і глава журі конкурсу "Дебют" Андрій Плахов заявили про підтримку українського режисера Олега Сенцова, який голодує 29-й день.

Про це повідомляє "Meduza".

Зазначається, що також організатори "Кінотавра" підтримали і російського режисера Кирила Серебреникова, підозрюваного в Росії в розкраданнях.

"Ми вважаємо обидва процеси над російським і українським режисерами суто політичними... Ми з надією стежимо за спробами, на жаль, повільними, українського і російських відомств, обміну заручниками неоголошеної війни", - сказав Плахов.

Він додав, що приєднує свій голос до голосів тих в Росії, Україні і в світі, хто бореться за свободу Серебреникова і Сенцова.

"У Криму у нього залишилася старенька мати і двоє дітей, у одного з яких - аутизм. Зрозумійте, 20 років...", - сказав про Сенцова Попогребський.

Повідомляється, що зі словами на підтримку Сенцова також виступив кінокритик Віктор Матізен, продюсер Євген Гінділіс і композитор Ігор Вдовін.

Крім того, з посиланням на колег з інших россйіскіх видань, "Meduza" зазначає, що церемонія виявилася "фактично присвячена Олегу Сенцову".

Як повідомлялось, 10 червня у Москві на проспекті Сахарова проходив санкціонований мітинг опозиції "За вільну Росію без репресій і свавілля". На мітингу було розгорнуто великий банер на підтримку Сенцова.

Сенцов, затриманий в Криму у 2014 році та засуджений до 20 років  голодує з 14 травня.

Він висунув умову звільнити усіх українських політв'язнів, які перебувають на території РФ.

28 травня у Федеральній службі РФ з виконання покарань заявили, що Олег Сенцов нібито погодився на підтримувальну терапію.

2 червня двоюрідна сестра Сенцова Наталія Каплан повідомила, що йому щодня колють літр глюкози.

В Україні та світі пройшли акції на підтримку і за звільнення Сенцова й інших політичних в’язнів Кремля.

Міністерство охорони здоров'я України закликало керівництво Росії допустити українських та міжнародних лікарів до українських політв’язнів.

Матері Олега Сенцова й Олександра Кольченка звернулися до президента Петра Порошенка з проханням про якнайшвидше сприяння у звільненні синів.

Українська правда
Теми: СенцовРосіяполітв'язні
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