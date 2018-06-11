На "Кинотавре" в РФ заявили о поддержке Сенцова

В Сочи на церемонии вручения премии "Кинотавр" председатель жюри основного конкурса Алексей Попогребский и глава жюри конкурса "Дебют" Андрей Плахов заявили о поддержке украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает 29-й день.

Об єтом сообщает "Meduza".

Отмечается, что также организаторы "Кинотавра" поддержали и российского режиссера Кирилла Серебренникова, подозреваемого в России в хищениях.

"Мы считаем оба процесса над российским и украинским режиссерами сугубо политическими... Мы с надеждой следим за попытками, к сожалению, медленными, украинского и российских ведомств, обмена заложниками необъявленной войны", - сказал Плахов.

Он добавил, что присоединяет свой голос к голосам тех в России, Украине и в мире, кто борется за свободу Серебренникова и Сенцова.

"В Крыму у него осталась престарелая мать и двое детей, у одного из которых - аутизм. Поймите, 20 лет…", - сказал о Сенцове Попогребский.

Сообщается, что со словами в поддержку Сенцова также выступил кинокритик Виктор Матизен, продюсер Евгений Гиндилис и композитор Игорь Вдовин.

Кроме того, со ссылкой на коллег из других российских изданий, "Meduza" отмечает, что церемония оказалась "фактически посвящена Олегу Сенцову".

Как сообщалось, 10 июня в Москве на проспекте Сахарова проходил санкционированный митинг оппозиции "За свободную Россию без репрессий и произвола". На митинге был развернт большой баннер в поддержку Сенцова.

Сенцов, задержанный в Крыму в 2014 году и приговоренный к 20 годам голодает с 14 мая.

Он требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся на территории РФ.

28 мая в Федеральной службе РФ по исполнению наказаний заявили, что Олег Сенцов якобы согласился на поддерживающую терапию.

2 июня двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан отмечала, что ему каждый день колют литр глюкозы.

В Украине и мире прошли акции в поддержку и за освобождение Сенцова и других политических узников Кремля.

Министерство здравоохранения Украины призвало руководство России допустить украинских и международных врачей к украинским политзаключенным.

Матери Олега Сенцова и Александра Кольченко обратились к президенту Петру Порошенко с просьбой о скорейшем содействии в освобождении сыновей.