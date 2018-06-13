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У поліції досі не знають, чим отруїлися діти в Черкасах

Середа, 13 червня 2018, 11:06

Правоохоронці  досі не встановили причину отруєння дітей у черкаській школі.

Про це "Українській правді" повідомили в прес-службі поліції області.

"Причина не встановлена, тому що немає всіх результатів проведених експертиз", - сказали у відомстві.

За словами правоохоронців "експертиз багато і вони ще тривають".

8 травня у Черкасах школярі під час урочистої лінійки почали втрачати свідомість, з отруєнням госпіталізували 53 школярів, 2 вчителів.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що діти могли отруїтися через розпилення невідомої речовини.

За фактом масового отруєння розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст. 325 ККУ (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням).

Потерпілі діти - учні 2-7 класів Черкаської 8-ї загальноосвітньої школи. Всього на лінійці перебувало 424 учні.

Крім того, в травні сталося ще кілька розпилень їдких аерозолів у школах.

22 травня зі школи Харкова госпіталізували 37 дітей через розпилення невідомої речовини.

21 травня, з Миколаївської школи госпіталізували 37 дітей через розпилення невідомого аерозолю із різким запахом.

12 червня, стало відомо, що в Миколаєві розпилив перцевий балончик 16-річний хлопець, йому повідомили про підозру.

Обидва випадки поліція кваліфікувала як "хуліганство".

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Черкасиполіція
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