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В полиции до сих пор не знают, чем отравились дети в Черкассах 

Среда, 13 июня 2018, 11:06

Правоохранители до сих пор не установили причину отравления детей в черкасской школе.

Об этом "Украинской правде" сообщили в пресс-службе полиции области.

"Причина не установлена, потому что нет всех результатов проведенных экспертиз", - сказали в ведомстве.

По словам правоохранителей "экспертиз много и они еще продолжаются".

8 мая в Черкассах школьники во время торжественной линейки начали терять сознание, с отравлением госпитализировали 53 школьников, 2 учителей.

Премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что дети могли отравиться из-за распыления неизвестного вещества.

По факту массового отравления начали уголовное производство по ч.1 ст. 325 УК (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

Пострадавшие дети - ученики 2-7 классов Черкасской 8-й общеобразовательной школы. Всего на линейке находилось 424 ученика.

Кроме того, в мае произошло еще несколько распылений едких аэрозолей в школах.

22 мая стало известно, что из школы Харькова госпитализировали 37 детей из-за распыления неизвестного вещества.

21 мая, из Николаевской школы госпитализировали 37 детей из-за распыления неизвестного аэрозоля с резким запахом.

12 июня, стало известно, что в Николаеве распылил перцовый баллончик 16-летний парень, ему сообщили о подозрении.

Оба случая полиция квалифицировала как "хулиганство".

Алена Мазуренко, УП
Темы: Черкассыполиция
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