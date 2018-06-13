У Кличка кажуть, що готові судитися з "Нафтогазом"

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що готовий судитися з НАК "Нафтогаз України", який відключив понад 3 тисячі будинків столиці від гарячого водопостачання через небажання міської влади забрати мільярдні борги ПАТ" Київенерго".

Про це повідомляє прес-служба Київського міського голови.

За його словами, місто не може взяти на себе борги приватної компанії, які накопичувалися не один рік.

"Одна справа - борги киян за спожиту послугу, інша ж справа - штрафи і пені, що є результатом господарської діяльності. Компанія "Нафтогаз", на жаль, вирішила шантажувати киян. Відключили газ допоки борги "Київенерго" не будуть їм повернуті", - сказав Кличко.

"Моя чітка позиція – ми повинні цю конфліктну ситуацію вирішувати в судах. Але кияни не мають бути заручниками такої ситуації. Ми готові до суду. Але в нас ключова вимога – включіть газ людям", - заявив столичный мер.

Також він додав, що місто готове до конструктивного діалогу.

Крім того, у Кличка розповіли, що наразі завершений перший етап повернення майна "Київенерго" у власність новоствореної комунальної компанії "Київтеплоенерго".

Зокрема, в експлуатацію "Київтеплоенерго" передано 65 тисяч одиниць майна та переведено близько 5 тисяч працівників.

Зазначається, що підприємство ліквідувало майже тисячу пошкоджень теплових мереж в процесі підготовки до зими та отримало необхідні ліцензії й тарифи для роботи від КМДА і подало необхідні документи для отримання ліцензій в НКРЕКП.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко заявляв, що впертість "Нафтогазу" може призвести до техногенної катастрофи.

Як повідомлялось, НАК "Нафтогаз України" відмовилися підписувати договори на поставку газу з комунальним підприємством "Київтеплоенерго" через невирішене питання боргових зобов'язань "Київенерго" на суму майже 5 мільярдів гривень.

У прес-службі НАК "Нафтогаз України" пояснили, що відповідно до закону "Про теплопостачання", договір на поставку газу може бути укладений з правонаступником реорганізованої теплопостачальної та/або теплогенеруючої організації виключно за умови погодження порядку погашення заборгованості за попередній період.

24 травня у Київраді заявили, що питання постачання газу для Києва та вирішення проблеми заборгованості компанії "Київенерго" мають вирішуватися окремо.

У КМДА заявили, що з 1 серпня весь Київ може залишитися без гарячої води, а з початком опалювального сезону – і без тепла, якщо "Нафтогаз" відмовлятиметься підписати угоду на постачання газу з КП "Київтеплоенерго".

6 червня депутати Київради проголосували за звернення до НАК "Нафтогаз України" з вимогою негайно підписати договір на постачання газу з КП "Київтеплоенерго" для відновлення гарячого водопостачання киянам і пригрозили радикальними діями.

Компанія "Нафтогаз" стверджує, що кияни сидять без гарячої води не з їхньої провини.

Голова НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв запропонував меру Києва Віталію Кличку взяти участь у теледебатах, щоб довести свою правоту у питанні передачі Києву боргів "Київенерго" за газ.

Договір міста з "Київенерго" щодо використання цілісного енергетичного комплексу столиці закінчився у 2017 році.

"Київенерго" розділилась на дві компанії. 22 грудня акціонери Київенерго вирішили виділити зі складу компанії оператора систем розподілу - "ДТЕК "Київські електромережі".

До проведення приватизації акції "Київенерго" були розділені на чотири пакети: 29% у DTEK ENERGY B.V. (Нідерланди), 25% у DTEK Holdings Limited (Кіпр), 18,3% у ТОВ "ДТЕК ЕНЕРГО" (Україна), і 25% у Фонду державного майна.

Таким чином структури олігарха Ріната Ахметова контролювали 72,3% акцій компанії. Нині вони контролюють 97,3% акцій "Київенерго".