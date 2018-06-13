У Кличко говорят, что готовы судиться с "Нафтогазом"

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что готов судиться с НАК "Нафтогаз Украины", который отключил более 3 тысяч домов столицы от горячего водоснабжения из-за нежелания городских властей забрать миллиардные долги ПАО "Киевэнерго".

Об этом сообщает пресс-служба Киевского городского головы.

По его словам, город не может взять на себя долги частной компании, которые накапливались не один год.

"Одно дело - долги киевлян за потребленную услугу, другое же дело - штрафы и пени, что является результатом хозяйственной деятельности. Компания "Нафтогаз", к сожалению, решила шантажировать киевлян. Отключили газ пока долги "Киевэнерго" не будут им возвращены", - сказал Кличко.

"Моя четкая позиция - мы должны эту конфликтную ситуацию решать в судах. Но киевляне не должны быть заложниками такой ситуации. Мы готовы идти в суд. Но у нас ключевое требование - включите газ людям", - заявил столичный мэр.

Также он добавил, что город готов к конструктивному диалогу.

Кроме того, у Кличко рассказали, что сейчас завершен первый этап возвращения имущества "Киевэнерго" в собственность новой коммунальной компании "Киевтеплоэнерго".

В частности, в эксплуатацию "Киевтеплоэнерго" передано 65 тысяч единиц имущества и переведено около 5 тысяч работников.

Отмечается, что предприятие ликвидировало почти тысячу повреждений тепловых сетей в процессе подготовки к зиме и получило необходимые лицензии и тарифы для работы от КГГА и подало необходимые документы для получения лицензий в НКРЕКП.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял, что упрямство "Нафтогаза" может привести к техногенной катастрофе.

Как сообщалось, в НАК "Нафтогаз Украины" отказались подписывать договора на поставку газа с коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго" из-за нерешенного вопроса долговых обязательств "Киевэнерго" на сумму почти 5 млрд гривен.

В пресс-службе НАК "Нафтогаз Украины" пояснили, что в соответствии с законом "О теплоснабжении", договор на поставку газа может быть заключен с правопреемником реорганизованной теплоснабжающей и/или теплогенерирующей организации исключительно при условии согласования порядка погашения задолженности за предыдущий период.

24 мая в Киевсовете заявили, что вопрос поставок газа для Киева и решения проблемы задолженности компании "Киевэнерго" должны решаться отдельно.

В КГГА сообщали, что с 1 августа весь Киев может остаться без горячей воды, а с началом отопительного сезона – и без тепла, если "Нафтогаз" будет отказываться подписать соглашение на поставку газа с КП "Киевтеплоэнерго".

6 июня депутаты Киевсовета проголосовали за обращение к НАК "Нафтогаз Украины" с требованием немедленно подписать договор на поставку газа с КП "Киевтеплоэнерго" для возобновления горячего водоснабжения киевлянам и пригрозили прибегнуть к радикальным действиям.

Компания "Нафтогаз" утверждает, что киевляне сидят без горячей воды не по их вине.

Глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев предложил мэру Киева Виталию Кличко принять участие в теледебатах, чтобы доказать свою правоту в вопросе передачи Киеву долгов "Киевэнерго" за газ.

Договор города с "Киевэнерго" по использованию целостного энергетического комплекса столицы закончился в 2017 году.

"Киевэнерго" разделилась на две компании. 22 декабря акционеры Киевэнерго решили выделить из состава компании оператора систем распределения – "ДТЭК "Киевские электросети".

До проведения приватизации акции "Киевэнерго" были разделены на четыре пакета: 29% у DTEK ENERGY B.V. (Нидерланды), 25% у DTEK Holdings Limited (Кипр), 18,3% у ООО "ДТЭК Энерго" (Украина), и 25% у Фонда государственного имущества.

Таким образом, структуры олигарха Рината Ахметова контролировали 72,3% акций компании. Сейчас они контролируют 97,3% акций "Киевэнерго".