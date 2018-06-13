НАБУ: Норма про апеляцію дозволить топ-посадовцям уникати покарання

У Національному антикорупційному бюро заявили, що потребує перегляду норма закону, згідно з якою Вищий антикорупційний суд не розглядатиме апеляційні скарги на вироки, винесені судами першої інстанції до моменту його створення.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Зазначається, що наразі передбачено, що апеляційні скарги на рішення судів першої інстанції у справах, переданих НАБУ і САП до моменту створення Вищого антикорупційного суду, будуть оскаржуватися не в Апеляційній палаті ВАС, а в апеляційних судах загальної юрисдикції.

"Це положення фактично позбавляє сторони обвинувачення та захисту права перегляду вироків незалежним судовим органом у провадженнях, які розслідувалися НАБУ впродовж останніх трьох років, та будуть надалі передаватися до судів загальної юрисдикції, поки Антикорупційний суд не розпочне роботу", - йдеться у повідомленні.

"Це означає, що велика частина топ-посадовців, стосовно яких НАБУ вже завершило розслідування, можуть уникнути справедливого покарання", - заявили у Бюро.

У прес-службі відомства зазначили, що на переконання керівництва Нацбюро, через цю норму декілька років кропіткої роботи детективів НАБУ та прокурорів САП можуть бути знівельовані через те, що велика кількість проваджень щодо топ-посадовців лишаться повністю поза юрисдикцією Антикорупційного суду.

Там додали, що апеляції на вироки у справах НАБУ і САП, винесені судами загальної юрисдикції, мають розглядатися в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду, оскільки тільки у цьому випадку суспільство та міжнародні партнери матимуть довіру до остаточних рішень, якими б вони не були.

Раніше міжнародна антикорупційна мережа Transparency International закликала змінити положення закону про Антикорупційний суд, яке дозволить затягувати судові процеси проти корупціонерів.

В організації стверджують, що така норма затягне судовий процес над корупціонерами і найближчі вироки українці побачать не раніше, ніж через 2-3 роки.

14 червня закон набуде чинності – наступного дня після оприлюднення.

Раніше у "ЦПК", повідомили, що правки не було у погоджувальній таблиці, викладеній на сайті Верховної Ради.

Така норма з’явилася в оприлюдненому тексті закону. Ця правка не була зачитана головою комітету правової політики та правосуддя Русланом Князевичем у сесійній залі перед ухваленням закону та не обговорювалася на комітеті.

7 червня Верховна Рада ухвалила закон №7440 про Вищий антикорупційний суд України. За проголосували 315 народних депутатів. Президент Петро Порошенко підписав його 11 червня.

Проте для самого створення суду потрібен ще один закон, заявляють окремі депутати та директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник.