НАБУ: Норма об апелляции позволит избежать топ-чиновникам наказания

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что требует пересмотра норма закона, согласно которой Высший антикоррупционный суд не будет рассматривать апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции до момента его создания.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Отмечается, что в настоящее время предусмотрено, что апелляционные жалобы на решения судов первой инстанции по делам, переданных НАБУ и САП до момента создания Высшего антикоррупционного суда, будут оспариваться не в Апелляционной палате ВАС, а в апелляционных судах общей юрисдикции.

"Это положение фактически лишает стороны обвинения и защиты права пересмотра приговоров независимым судебным органом в производствах, которые расследовались НАБУ в течение последних трех лет, и будут в дальнейшем передаваться в суды общей юрисдикции, пока Антикоррупционный суд не начнет работу", - говорится в сообщении.

"Это означает, что большая часть топ-чиновников, в отношении которых НАБУ уже завершило расследование, могут избежать справедливого наказания", - заявили в Бюро.

В пресс-службе ведомства отметили, что по убеждению руководства Нацбюро, из-за этой нормы несколько лет кропотливой работы детективов НАБУ и прокуроров САП могут быть нивелированы из-за того, что большое количество производств по топ-чиновникам останутся полностью вне юрисдикции Антикоррупционного суда.

Там добавили, что апелляции на приговоры по делам НАБУ и САП, вынесенные судами общей юрисдикции, должны рассматриваться в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда, поскольку только в этом случае общество и международные партнеры будут иметь доверие к окончательным решениям, какими бы они ни были.

Ранее международная антикоррупционная сеть Transparency International призвала изменить положение закона о Антикоррупционный суд, которое позволит затягивать судебные процессы против коррупционеров.

4 июня закон вступит в силу - на следующий день после опубликования.

Ранее в "ЦПК", сообщили, что правки не было в согласительной таблице, изложенной на сайте Верховной Рады.

Такая норма появилась в обнародованном тексте закона. Эта правка не была зачитана председателем комитета правовой политики и правосудия Русланом Князевичем в сессионном зале перед принятием закона и не обсуждалась на комитете.

7 июня Верховная Рада приняла закон №7440 о Высшем антикоррупционном суде Украины. "За" проголосовали 315 народных депутатов. Президент Петр Порошенко подписал его 11 июня.

Однако для самого создания суда нужен еще один закон, заявляют отдельные депутаты и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.