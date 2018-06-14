РФ не погодилася на жодну безпекову пропозицію України - Оліфер

Російська сторона у Тристоронній контактній групі (ТКГ) не погодилася на пропозиції України щодо виконання безпекового блоку Мінських угод.

Про це у Facebook повідомила прес-секретар другого президента України, представника країни в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

"Насамперед йдеться про припинення вогню; відведення важких видів озброєнь; створення в р-ні н.п. Кальміуське, Кумачово, Новоазовськ та Саханка ділянки, вільної від тяжкого озброєння; всебічний і безперешкодний доступ СММ ОБСЄ до всієї території ОРДЛО", - підкреслила вона.

Оліфер зазначила, що Україна внесла пропозицію щодо створення безпекової зони вздовж неконтрольованої ділянки українсько-російського кордону.

"Усі ці питання були внесені українською стороною як пропозиції задля настання сталого та справжнього режиму тиші. Однак вони категорично не були сприйняті в першу чергу російською стороною", - наголосила прес-секретар.

"Ситуація навколо Донецької фільтровальної станції викликає все більшу тривогу. Систематичні обстріли з боку НЗФ ОРДО загрожують безпеці працівників станції та водопостачанню, яке є життєво необхідним для величезної кількості людей. На цій ділянці РФ досі не дає гарантій безпеки для працівників, ремонтників та СММ ОБСЄ.

Відповідно до лінії розмежування від 19 вересня 2014 року Донецька фільтровальна станція має перебувати під контролем України. Саме тому закликаємо РФ в найкоротші терміни забезпечити виконання цієї домовленості", - заявила Оліфер.

Також вона зауважила, що розведення сил та засобів в районі Станиці Луганської може відбутися за умови дотримання з боку ОРЛО семиденного періоду тиші.

"Натомість ми з тривогою спостерігаємо за військовою активністю в рамках ділянок, де розведення мало відбутися раніше - р-н Золотого і Петрівського. Так, в р-ні Золотого НЗФ ОРДЛО проводять мінування, встановили зенітну установку; в р-ні Петрівського обладнано укріплені кулемети та мінометні позиції, звідси ЗСУ були обстріляні зі стрілецької зброї та гранатометів.

Триває узгодження технічних параметрів відновлювальних робіт мостового переходу в районі Станиці Луганської", - підкреслила Оліфер.

"Українська сторона готова до компромісів задля звільнення людей, яких утримують в РФ та в ОРДЛО. Сподіваємося, що телефонна розмова президентів України та РФ щодо цієї проблеми сприятиме якнайшвидшому вирішенню питання.

Очікуємо, що РФ перегляне свою позицію щодо важливої гуманітарної ініціативи - створення за участі України, РФ та Міжнародного Комітету Червоного Хреста тристороннього механізму пошуку зниклих безвісти", - також наголосила вона.

У коментарі "УНІАН" Оліфер повідомила, що наступне засідання ТКГ у Мінську заплановане на 27 червня.

9 червня Петро Порошенко провів телефонну розмову з Володимиром Путіним щодо звільнення політв’язнів Кремля.

У прес-службі Порошенка додали, що сторони домовились про те, що найближчим часом уповноважені з прав людини обох країн відвідують ув'язнених громадян.

13 червня омбудсмен Людмила Денісова вирушила в РФ, щоб відвідати незаконно ув’язнених українців.

Як повідомлялося, 4 червня віце-спікер ВР Ірина Геращенко заявила, що Україна готова передати 23 росіян, засуджених в Україні, для звільнення Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Станіслава Клиха, Павла Гриба та інших.

Однак згодом заступник голови МЗС РФ Григорій Карасін заявив, що Москва не отримувала від Києва офіційного звернення про обмін ув'язненими.

8 червня Порошенко зустрівся з родинами українських заручників, які утримуються у російських в’язницях, на окупованих територіях Донбасу та Криму.