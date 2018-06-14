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РФ не согласилась ни на одно предложение Украины по безопасности - Олифер

Четверг, 14 июня 2018, 00:32

Российская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) не согласилась на предложения Украины по выполнению блока безопасности Минских соглашений.

Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя страны в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Прежде всего речь идет о прекращении огня; отводе тяжелых видов вооружений, создании в р-не н.п. Кальмиусское, Кумачово, Новоазовск и Саханка участка, свободного от тяжелого вооружения, всесторонним и беспрепятственном доступе СММ ОБСЕ ко всей территории ОРДЛО", - написала она .

Олифер отметила, что Украина внесла предложение о создании зоны безопасности вдоль неконтролируемого участка российско-украинской границы.

"Все эти вопросы были внесены украинской стороной как предложения для наступления устойчивого и настоящего режима тишины. Однако они категорически не были восприняты в первую очередь российской стороной", - подчеркнула пресс-секретарь.

"Ситуация вокруг Донецкой фильтровальной станции вызывает все большую тревогу. Систематические обстрелы со стороны НЗФ ОРДО угрожают безопасности работников станции и водоснабжению, которое является жизненно необходимым для огромного количества людей. На этом участке РФ до сих пор не дает гарантий безопасности для работников, ремонтников и СММ ОБСЕ.

Согласно линии разграничения от 19 сентября 2014 года, Донецкая фильтровальная станция должна находиться под контролем Украины. Именно поэтому призываем РФ в кратчайшие сроки обеспечить выполнение этой договоренности", - заявила Олифер.

Также она отметила, что разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может произойти при условии соблюдения со стороны ОРЛО семидневного периода тишины.

"Вместе с тем мы с тревогой наблюдаем за военной активностью в рамках участков, где разведение должно было состояться раньше - р-н Золотого и Петровского. Так, в р-не Золотого НЗФ ОРДЛО проводят минирование, установили зенитную установку; в р-не Петровского оборудованы укрепленные пулеметы и минометные позиции, отсюда ВСУ были обстреляны из стрелкового оружия и гранатометов.

Продолжается согласование технических параметров восстановительных работ мостового перехода в районе Станицы Луганской", - подчеркнула Олифер.

"Украинская сторона готова к компромиссам ради освобождения людей, содержащихся в РФ и в ОРДЛО. Надеемся, что телефонный разговор президентов Украины и РФ по этой проблеме будет способствовать скорейшему решению вопроса.

Ожидаем, что РФ пересмотрит свою позицию относительно важной гуманитарной инициативы - создания с участием Украины, РФ и Международного Комитета Красного Креста трехстороннего механизма поиска пропавших без вести", -  также подчеркнула она.

В коментарии "УНИАН" Олифер сообщила, что следующее заседание ТКГ в Минске заплавнировано на 27 июня.

9 июня Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля.

В пресс-службе Порошенко добавили, что стороны договорились о том, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан.

13 июня омбудсмен Людмила Денисова поехала в Россию, чтобы посетить незаконно заключенных украинцев.

Как сообщалось, что 4 июня вице-спикер ВР Ирина Геращенко заявила, чтоУкраина готова передать 23 россиян, осужденных в Украине, для освобождения Олега Сенцова, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Павла Гриба и других.

Но позже замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что Москва не получала от Киева официального обращения об обмене заключенными.

8 июня Порошенко встретился с семьями украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах, на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Темы: УкраинаРосcияМинские соглашениязаложники
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