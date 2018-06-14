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Филарет говорит, что 10 иерархов УПЦ МП поддержали Томос об автокефалии

Четверг, 14 июня 2018, 10:37

Предстоятель Украинской Православной Церкви Киевского патриархата Филарет заявляет, что 10 иерархов УПЦ МП подписали обращение к патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса на автокефалию украинской церкви.

Об этом он сказал в интервью "Украинской правде".

"Мы знаем, что подписались около десяти, однако публично заявили два", – отметил он.

На вопрос, почему промолчали другие и накажет ли Москва поддержавших обращение, Филарет ответил:

"А когда будет Томос, когда образуется единая Поместная Украинская Церковь, то бояться уже некого будет. Они будут свободно присоединяться и мы все будем составлять одну Украинскую Православную Церковь".

Филарет отметил, что по некоторым наблюдениям, примерно 2/3 Московского Патриархата выступают за присоединение к Киевскому.

Он также отметил, что в случае, если Украина не получит Томос, это будет означать, что Москва победила Вселенского патриарха, и она является самой влиятельной церковью.

"Но, как бы то ни было, Киевский Патриархат продолжит расти. К нам будут присоединяться и из Автокефальной Церкви, и из Московского Патриархата, как это происходит сейчас. А придет время – нас признают. Не могут не признать одну из крупнейших церквей в мире", – сказал патриарх.

Больше об объединении церквей, отношении УПЦ МП к представителям сексуальных меньшинств и футбольных фанатам читайте в интервью Филарета УП.

17 апреля президент Украины собрал лидеров парламентских фракций и заявил, что обратится к Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой провозгласить автономию Украинской поместной автокефальной церкви.

19 апреля Верховная Рада проголосовала за постановление об обращении президента к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии Православной церкви в Украине.

22 апреля Порошенко заявил, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви.

Патриарх УПЦ КП Филарет поддержал решение президента Петра Порошенко и выразил надежду, что Вселенский Патриарх решит признать украинскую церковную автокефалию.

В УПЦ Московского патриархата заявили, что начинать объединение нужно с УПЦ МП, а не с "ее сепаратных частей". Преcc-секретарь церкви Николай Данилевич считает, что инициатива Порошенко "закончится большим пшиком".

Позже отдел внешних церковных связей УПЦ МП опубликовал заявление, в котором назвал обращение президента и Верховной Рады к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса об автокефалии православной церкви в Украине превышением власти.

12 мая УПЦ Киевского патриархата обвинила Россию и прокремлевские политические силы во вмешательстве в процесс признания автокефалииправославной церкви в Украине.

26 мая архимандрит Украинской православной церкви (Московского патриархата), бывший руководитель отдела внешних церковных связей УПЦ (МП) Кирилл (Говорун) заявил, что томос об автокефалии Украинской православной церкви уже написан.

Украинская правда
Темы: церковь
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