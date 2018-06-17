У центрі Києва частково відновили рух транспорту

У Києві відновлено рух транспорту 5 центральними вулицями, які було перекрито з суботи через проведення Маршу рівності.

Про це повідомляє поліція Києва.

"Рух транспорту по вулицях Велика Васильківська, Володимирська, Богдана Хмельницького та Льва Толстого і на бульварі Тараса Шевченка відновлено", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, рух транспорту в центрі міста було перекрито з 18:00 16 червня.

У суботу ввечері поліція перекрила бульвар Тараса Шевченка біля готелю "Прем'єр Палац" у Києві і пропускала жителів тільки за паспортами, перевіряючи місце реєстрації.

У неділю в Києві пройшов Марш рівності, в якому, за даними поліції, взяло участь 3,5 тисячі людей.

З 6 ранку неділі у зв'язку з проведенням "Маршу рівності" були також закриті станції метро "Театральна", "Площа Льва Толстого" та "Палац спорту". Після проведення маршу їх відкрили.