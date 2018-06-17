В центре Киева частично восстановили движение транспорта

В Киеве восстановлено движение транспорта по 5 центральным улицам, которые были перекрыты с субботы из-за проведения Марша равенства.

Об этом сообщает полиция Киева.

"Движение транспорта по улицам Большая Васильковская, Владимирская, Богдана Хмельницкого и Льва Толстого и на бульваре Тараса Шевченко восстановлено", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, движение транспорта в центре города было перекрыто с 18:00 16 июня.

В субботу вечером полиция перекрыла бульвар Тараса Шевченко возле гостиницы "Премьер Палас" в Киеве и пропускала жителей только по паспортам, проверяя место регистрации.

В воскресенье в Киеве прошел Марш равенства, в котором, по данным полиции, приняли участие 3,5 тысячи человек.

С 6 утра воскресенья в связи с проведением в центре Киева "Марша равенства" были закрыты станции метро "Театральная", "Площадь Льва Толстого" и "Дворец спорта".

После окончания марша их открыли.