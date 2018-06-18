БПП и Порошенко хотят завершить создание Антикоррупционного суда в четверг

Президент Петр Порошенко и фракция БПП призывают парламент на этой неделе принять еще два законопроекта, чтобы завершить создание Антикоррупционного суда.

Об этом на согласительном совете 18 июня заявил председатель фракции БПП Артур Герасимов.

"Осталось проголосовать за два достаточно технических законопроекта. Первый о запуске Антикоррупционного суда – он будет внесен уже завтра, определен как неотложный. И также 7441 о внесении изменений в законопроект о судоустройстве и статусе судей.

Обращаемся к вам, чтобы комитет в среду мог это рассмотреть, и в четверг в сессионном зале рассмотреть законопроект, который завершит создание антикоррупционной инфраструктуры", - сказал он.

Герасимов добавил, что президент также обратился к правительству с просьбой "профинансировать создание Антикоррупционного суда в полном объеме".

"Кроме этого, есть обращение президента в Высший совет правосудия с просьбой как можно скорее объявлять конкурс на набор судей. И также президент обратился ко всем украинским специалистам, чтобы как можно больше профессиональных украинских кандидатов приняли участие в этом конкурсе", - сказал Герасимов.

Он также добавил, что все поправки в закон об Антикоррупционном суде рассматривались открыто, и призвал защитить Верховную Раду от "дискредитации".

"Теперь что касается той истерики, которая началась относительно поправок, которые якобы были учтены или не учтены во время голосования. Во-первых, я хотел бы еще раз подчеркнуть то, каким образом проводилось обсуждение – мы прошли полностью все поправки, то каким образом это обсуждалось в комитете – открыто, проводились дополнительные заседания.

То, каким образом даже были распечатаны и розданы материалы всем представителям в зале. И после этого некоторые псевдоэксперты просто дискредитируют страну, дискредитируют парламент. Мы требуем защитить парламент от этой дискредитации", - сказал Герасимов.

Он отметил, что правка о том, что все уголовные производства должны быть переданы в Антикоррупционный суд, была в первой редакции президентского законопроекта, но "она была изменена некоторыми активистами в зале".

Как сообщалось, 7 июня Верховная Рада приняла закон №7440 о Высшем антикоррупционном суде Украины. "За" проголосовали 315 народных депутатов. Президент Петр Порошенко подписал его 11 июня.



Однако для самого создания суда нужен еще один закон, заявляют отдельные депутаты и директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

Международная антикоррупционная сеть Transparency International призвала изменить положение закона об Антикоррупционном суде, которое позволит затягивать судебные процессы против коррупционеров.

Речь идет о правке, которая устанавливает, что апелляции по делам НАБУ, которые суды уже рассматривают сейчас, будет рассматриваться в судах общей юрисдикции, а не в Антикоррупционном суде.

Ранее в "ЦПК", сообщили, что этой правки не было в согласительной таблице, изложенной на сайте Верховной Рады.

Такая норма появилась в обнародованном тексте закона. Эта правка не была зачитана председателем комитета правовой политики и правосудия Русланом Князевичем в сессионном зале перед принятием закона и не обсуждалась на комитете.