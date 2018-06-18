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Кремль не вважає порушенням домовленостей недопуск до Сенцова й Карпюка

Понеділок, 18 червня 2018, 12:45
Кремль не вважає порушенням домовленостей недопуск до Сенцова й Карпюка

Невдала спроба українського омбудсмена відвідати засуджених у Росії українців Миколу Карпюка й Олега Сенцова не свідчить про зрив домовленостей президентів Росії й України.

Про це заявив журналістам речник президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє ТАСС.

На запитання журналіста, чи не мовить невдала спроба Людмили Денісової відвідати засуджених про те, що домовленість Володимира Путіна й Петра Порошенка зірвана з вини російської сторони, він відповів: "Я б так не ставив питання".

"Причини, через які не змогли зустрітися, я не можу вам сформулювати, тому що це не наша компетенція", – сказав Пєсков.

"Здійснюється взаємодія російського омбудсмена Тетяни Москалькової і її української колеги Денісової, вони володіють усією інформацією щодо того, з ким зустріч можлива, а з ким неможлива", – додав він.

Водночас, представниця України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко нагадала, що звільнення політв’язнів було ключовою темою першої за 15 місяців зустрічі міністрів закордонних справ у "нормандському форматі", а Петро Порошенко домовився з Володимиром Путіним про допуск до утримуваних осіб.  

"Ми висловлюємо протест і занепокоєння тим фактом, що не була допущена Людмила Денісова до Сенцова, до Карпюка, до інших політв’язнів", – сказала Геращенко журналістам у Києві.

"Сьогодні має відбутися зустріч Денісової з Москальковою – і узгодження графіку доступу уповноважених там має обговорюватися. Хоча 4 дні втрачено. Пані Людмила вже 4 дні перебуває в Російській Федерації і за цей час вона могла відвідати, як мінімум, чотирьох політв’язнів які розкидані по тюрмах – найстрашніших тюрмах величезної території РФ", – додала вона.    

"Ми висловлюємо протест відносно невиконання домовленостей на найвищому рівні відносно недопуску українського омбудсмена", – заявила Геращенко.

Вона наголосила: "Те, що до Олега Сенцова не допускають Людмилу Денісову, як на мене, свідчить про дуже тривожні факти. Що приховують? Можливо і найвірогідніше, приховують погіршення стану здоров'я – тому що очевидно, що 36 днів голодування здоров'я не додає".

"І на цьому фоні ниці заяви Москалькової про те, Сенцов ще й набрав кілограми, бо йому якісь пігулки дають, глюкозу дають, виглядають як гебельсівщина і сталінська НКВСна практика найгіршого ґатунку. Пекло пекельне", – додала Геращенко.  

Вона обурилася, що влада РФ дозволила "псевдоопозиціонерці" Ксенії Собчак вийти на скайпзв'язок із Сенцовим, але не дозволять зв’язку у жодному форматі українській омбудсмену та родичам Олега.

9 червня президент України Петро Порошенко зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну і говорив із ним про звільнення українців-політв’язнів. Вони домовилися, що уповноважені з прав людини обох країн відвідають своїх ув'язнених громадян.

Однак 14 червня керівництво колонії, де утримується кримський режисер Олег Сенцов відмовило український уповноваженій з прав людини у його відвіданні та наданні інформації про стан здоров’я.

Пєсков заявив, що Сенцов – "не утримувана особа", а засуджений за статтею про тероризм.

Денісова продовжила домовлятися з Москальковою і вимагати візиту до Сенцова.

А омбудсмен РФ заявила, що Сенцов попри місяць голодування набрав вагу, адже отримує крапельниці.

Олена Рощенко, УП, доповнено

"Українська правда" в Threads

Теми: Сенцовполітв'язніРосіяПутін
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