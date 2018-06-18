Кремль не считает нарушением договоренностей недопуск к Сенцову и Карпюку

Неудачная попытка украинского омбудсмена посетить осужденных в России украинцев Николая Карпюка и Олега Сенцова не говорит о срыве договоренностей президентов России и Украины.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

На вопрос журналиста, не говорит ли неудачная попытка Людмилы Денисовой посетить осуждённых о том, что договорённость Владимира Путина и Петра Порошенко сорвана по вине российской стороны, он ответил: "Я бы так не ставил вопрос".

"Причины, по которым не смогли встретиться, я не могу вам сформулировать, потому что это не наша компетенция", – сказал Песков.

"Осуществляется взаимодействие российского омбудсмена Татьяны Москальковой и ее украинской коллеги Денисовой, они располагают всей информацией относительно того, с кем встреча возможна, а с кем невозможна", – добавил он.

В то же время, представительница Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко напомнила, что освобождение политзаключенных было ключевой темой первой за 15 месяцев встречи министров иностранных дел в "нормандском формате", а Петр Порошенко договорился с Владимиром Путиным о допуске к удерживаемым лицам.

"Мы выражаем протест и обеспокоенность тем фактом, что не была допущена Людмила Денисова к Сенцову, к Карпюку, к другим политзаключенным", – сказала Геращенко журналистам в Киеве.



"Сегодня должна состояться встреча Денисовой с Москальковой – и согласование графика доступа уполномоченных там должно обсуждаться. Хотя 4 дня потеряно. Людмила уже 4 дня находится в Российской Федерации, и за это время она могла посетить как минимум четырех политзаключенных, которые разбросаны по тюрьмам – самым страшным тюрьмам огромной территории РФ", – добавила она.



"Мы выражаем протест относительно невыполнения договоренностей на высшем уровне по поводу недопуска украинского омбудсмена", – заявила Геращенко.



Она подчеркнула: "То, что к Олегу Сенцову не допускают Людмилу Денисову, на мой взгляд, свидетельствует об очень тревожных фактах. Что скрывают? Возможно и скорее всего, скрывают ухудшение состояния здоровья – потому что очевидно, что 36 дней голодовки здоровья не добавляет".



"И на этом фоне циничные заявления Москальковой о том, что Сенцов еще и набрал килограммы, потому что ему какие-то таблетки дают, глюкозу дают, выглядят как гебельсовщина и сталинская НКВДшная практика худшего сорта. Адов ад", – добавила Геращенко.



Она возмутилась, что власти РФ разрешили "псевдооппозиционерке" Ксении Собчак выйти на скайпсвязь с Сенцовыв, но не дают связи и в каком формате украинскому омбудсмену и родственникам Олега.

9 июня президент Украины Петр Порошенко позвонил президенту России Владимиру Путину и говорил с ним об освобождении украинцев-политзаключенных. Они договорились, что уполномоченные по правам человека обеих стран посетят своих заключенных граждан.



Однако 14 июня руководство колонии, где содержится крымский режиссер Олег Сенцов, отказало украинской уполномоченной по правам человека в его посещении и предоставлении информации о состоянии здоровья.



Песков заявил, что Сенцов – "не удерживаемое лицо", а осужденный по статье о терроризме.



Денисова продолжила договариваться с Москальковой и требовать визита к Сенцову.



А омбудсмен РФ заявила, что Сенцов, несмотря на месяц голодовку, набрал вес, так как получает капельницы.