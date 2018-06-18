Кремль не считает нарушением договоренностей недопуск к Сенцову и Карпюку

Неудачная попытка украинского омбудсмена посетить осужденных в России украинцев Николая Карпюка и Олега Сенцова не говорит о срыве договоренностей президентов России и Украины.

Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

На вопрос журналиста, не говорит ли неудачная попытка Людмилы Денисовой посетить осуждённых о том, что договорённость Владимира Путина и Петра Порошенко сорвана по вине российской стороны, он ответил: "Я бы так не ставил вопрос".

"Причины, по которым не смогли встретиться, я не могу вам сформулировать, потому что это не наша компетенция", – сказал Песков.

"Осуществляется взаимодействие российского омбудсмена Татьяны Москальковой и ее украинской коллеги Денисовой, они располагают всей информацией относительно того, с кем встреча возможна, а с кем невозможна", – добавил он.

9 июня президент Украины Петр Порошенко позвонил президенту России Владимиру Путину и говорил с ним об освобождении украинцев-политзаключенных. Они договорились, что уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан.



Однако 14 июня руководство колонии, где содержится крымский режиссер Олег Сенцов, отказало украинской уполномоченной по правам человека в его посещении и предоставлении информации о состоянии здоровья.



Песков заявил, что Сенцов – "не удерживаемое лицо", а осужденный по статье о терроризме.



Денисова продолжила договариваться с Москальковой и требовать визита к Сенцову.



А омбудсмен РФ заявила, что Сенцов, несмотря на месяц голодовку, набрал вес, так как получает капельницы.