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Денісова розповіла про зустріч з Москальковою

Понеділок, 18 червня 2018, 23:14

Уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова обговорила із російською колегою Тетяною Москальковою можливість синхронності їхніх перших відвідувань.

Про це Денісова повідомила у Facebook.

"Подальші наші візити ми проводитемо вже в різний час. Ми перевіримо умови утримання, а також переконаємося в тій інформації, що надавали одне одному в листах", - зазначила український омбудсмен.

Денісова додала, що обговорює з Москальковою дати візитів.

 

Раніше Тетяна Москалькова заявила, що провела важливу зустріч з українською колегою Людмилою Денісовою і спільно напрацювали "дорожню карту" відвідування ув'язнених в РФ і Україні.

Уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова заявила, що її не допустили до ще одного бранця Кремля, українського журналіста Романа Сущенко.

14 червня керівництво колонії, де утримується кримський режисер Олег Сенцоввідмовило український уповноваженій з прав людини у його відвіданні та наданні інформації про стан здоров’я.

Також Уповноваженій Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій не вдалося зустрітися в суботу, 16 червня, з політв'язнем Миколою Карпюком у російському Володимирі.

Як повідомлялося, 9 червня президент України Петро Порошенко зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну і говорив із ним про звільнення українців-політв’язнів. Вони домовилися, що уповноважені з прав людини обох країн відвідають своїх ув'язнених громадян.

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що уповноважені з прав людини РФ і України розраховують відвідати по 34 ув'язнених на територіях обох країн. Завершити відвідування планувалося до серпня.

Українська правда
Теми: Росіяправа людиниполітв'язні
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