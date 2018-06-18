Денисова рассказала о встрече с Москальковой

Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова обсудила с российской коллегой Татьяной Москальковой возможность синхронности их первых посещений.

Об этом Денисова сообщила в Facebook.

"Дальнейшие наши визиты мы будем проводить уже в разное время. Мы проверим условия содержания, а также убедимся в той информации, которую передавали друг другу в письмах", - отметила украинский омбудсмен.

Денисова добавила, что обсуждает с Москальковой даты визитов.

Ранее Татьяна Москалькова заявила, что провела важную встречу с украинской коллегой Людмилой Денисовой и совместно наработали "дорожную карту" посещения заключенных в РФ и Украине.

Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова заявила, что ее не допустили еще к одному пленнику Кремля, украинскому журналисту Роману Сущенко.

14 июня руководство колонии, где содержится крымский режиссер Олег Сенцов отказало украинскому уполномоченному по правам человека в его посещении и предоставлении информации о состоянии здоровья.

Также Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой не удалось встретиться в субботу, 16 июня, с политзаключенным Николаем Карпюком в российском Владимире.

Как сообщалось, 9 июня президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля. Стороны договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что уполномоченные по правам человека РФ и Украины рассчитывают посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран. Завершить посещения планировалось до августа.