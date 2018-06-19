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Комітет Ради повернув Парубію подання ГПУ на Вілкула й Колєснікова

Вівторок, 19 червня 2018, 17:55
Комітет Ради повернув Парубію подання ГПУ на Вілкула й Колєснікова

Комітет Верховної Ради з питань регламенту й організації роботи парламенту повернув спікеру парламенту Андрію Парубію подання на зняття недоторканності з народних депутатів від фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні комітету 19 червня.

У мотиваційній частині протоколу вказано, що Вілкул і Колєсніков начебто не змогли отримати для ознайомлення подання ГПУ і додаткові матеріали до них.

В комітеті зазначають, що в супровідних листах генерального прокурора Юрія Луценка до подань "відсутні будь-які застереження про статус" додаткових матеріалів. Нардепи стверджують, що 29 травня попросили Луценка дати роз'яснення.

"Замість цього комітет отримав відповідь заступника генерального прокурора Юрія Столярчука, статус якого в кримінальних провадженнях, за якими були внесені подання, комітету невідомий", зазначають нардепи і наголошують, що відповіді на свої запитання не отримали.

Таким чином профільний комітет вирішив повернути подання на Вілкула та Колєснікова Парубію і пропонує спікеру звернутися до генпрокурора за відповідними роз’ясненнями.

Раніше подібна доля спіткала й подання на ще одного "опоблоківця" – Сергія Дунаєва.

25 травня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова.

5 травня – подання на депутата "Опозиційного блоку" Сергія Дунаєва, якого ГПУ підозрює в декларуванні недостовірної інформації.

8 червня голова Верховної Ради Андрій Парубій розповів, що нардепи, щодо яких до Ради надходять подання з Генпрокуратури, виробили цілу методику: вони не ходять на роботу, аби не отримувати копії подань, а потім казати, що не були з ними ознайомлені

Валентина Романенко, УП
Теми: недоторканністьОпозиційний блок
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