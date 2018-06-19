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Комитет Рады вернул Парубию представления ГПУ на Вилкула и Колесникова

Вторник, 19 июня 2018, 17:55
Комитет Рады вернул Парубию представления ГПУ на Вилкула и Колесникова

Комитет Верховной Рады по вопросам регламента вернул спикеру парламента Андрею Парубию представление на снятие неприкосновенности с народных депутатов от фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.

Соответствующее решение было принято на заседании комитета 19 июня.

В мотивационной части протокола указано, что Вилкул и Колесников якобы не смогли получить для ознакомления представления ГПУ и дополнительные материалы к ним.

В комитете отмечают, что в сопроводительных к представлениям письмах генерального прокурора Юрия Луценко "отсутствуют какие-либо оговорки о статусе" дополнительных материалов. Нардепы утверждают, что 29 мая попросили Луценко дать разъяснения.

"Вместо этого комитет получил ответ заместителя генерального прокурора Юрия Столярчука, статус которого в уголовных процессах, по которым были внесены представления, комитета неизвестен", – говорят нардепы и отмечают, что ответы на свои вопросы не получили.

Таким образом профильный комитет решил вернуть представления на Вилкула и Колесникова Парубию и предлагают спикеру обратиться к генпрокурору за соответствующими разъяснениями.

Ранее подобная участь постигла и представление на еще одного "оппоблоковца" - Сергея Дунаева.

25 мая генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.

5 мая – представление на депутата "Оппозиционного блока" Сергея Дунаева,

8 июня председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассказал, что нардепы, в отношении которых в Раду поступают представления из Генпрокуратуры, выработали целую методику: они не ходят на работу, чтобы не получать копии представлений, а затем говорить, что не были с ними ознакомлены

Валентина Романенко, УП
Темы: неприкосновенностьОппозиционный блок
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