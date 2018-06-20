В СБУ ответили Кернесу, что не причастны к стычкам в горсовете

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Среда, 20 июня 2018, 15:46

Управление Службы безопасности в Харьковской области заявляет, что не имеет никакого отношения к правонарушениям, произошедшим в здании Харьковского горсовета 20 июня.

Об этом в Facebook сообщил начальник пресс-службы управления Владислав Абдула, отвечая на заявление мэра Харькова о том, что столкновения в совете "выгодны областному управлению СБУ и прокуратуре".

"Хочу подчеркнуть, что к правонарушениям, которые состоялись сегодня в здании Харьковского городского совета, областное Управление Службы безопасности Украины не имеет никакого отношения. Обвинения в адрес Управления являются безосновательными и грязными", - написал Абдула.

Он уверяет, что управление всегда работает исключительно в рамках действующего законодательства и готово участвовать в расследовании правонарушения.

"Мы открыты к сотрудничеству и готовы в пределах своей компетенции принять участие в расследовании событий для установления лиц, нарушивших закон, а также тех, кто непосредственно заинтересован в таких провокациях", - подытожил Абдула.

Как сообщалось, 20 июня в помещении Харьковского городского совета перед началом заседания произошли столкновения, неизвестные распылили газ и зажгли дымовые шашки. В результате двух женщин госпитализировали.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес отметил, что инциденты в горсовете начались с того, что в сессионный зал не удалось попасть всем желающим "общественникам", после чего в ход пошли дымовые шашки. Он также добавил, что стычки "выгодны областному управлению СБУ и прокуратуре".

По факту столкновений и зажигания дымовых шашек в здании Харьковского горсовета открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК – хулиганство.

Ирина Балачук, УП

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Темы: Харьков СБУ местная власть Кернес
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