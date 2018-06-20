Після протестів під Радою поліція відкрила два провадження

Слідчі Національної поліції відкрили два кримінальні провадження після сутичок під Верховною Радою 19 червня.

Про це в середу повідомляє столична Нацполіція.

"За вчинення правопорушень до управлінь поліції доставили двох чоловіків, обох затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України (затримання уповноваженою особою – УП)", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці затримали 26-річного жителя Дніпропетровської області. Він, за словами поліції, під час сутички застосував газовий балончик відносно працівників поліції.

Через це правоохоронці отримали хімічні опіки очей.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 КК (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Максимальне передбачене покарання – позбавлення волі на строк до п'яти років.

"Також затримали 49-річного уродженця Кіровоградщини, котрий чинив опір поліцейським, які забезпечували правопорядок під час вчорашньої масової акції на вулиці Грушевського", – повідомляє поліція.

Його дії правоохоронці наразі кваліфікують за ч. 2 ст. 342 КК (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону).

Санкція його статті передбачає позбавлення волі на строк до двох років.

"Вирішується питання щодо обрання затриманим міри запобіжного заходу", – додали в Нацполіції.

19 червня під Верховною Радою учасники мітингу афганців та шахтарів намагались штурмувати парламент. Вони перекрили у Києві вулицю Грушевського, висуваючи до влади соціальні вимоги.

У ході сутичок з поліцією був затриманий один із мітингувальників. За словами Крищенка, він був п'яний.

Пізніше правоохоронці затримали ще одного чоловіка.

У протистоянні з мітингувальниками під Верховною Радою у вівторок постраждали вісім поліцейських.