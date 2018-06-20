Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Після протестів під Радою поліція відкрила два провадження

Середа, 20 червня 2018, 16:46

Слідчі Національної поліції відкрили два кримінальні провадження після сутичок під Верховною Радою 19 червня.

Про це в середу повідомляє столична Нацполіція.

"За вчинення правопорушень до управлінь поліції доставили двох чоловіків, обох затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України (затримання уповноваженою особою – УП)", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці затримали 26-річного жителя Дніпропетровської області. Він, за словами поліції, під час сутички застосував газовий балончик відносно працівників поліції.

Через це правоохоронці отримали хімічні опіки очей.

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 КК (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу). Максимальне передбачене покарання – позбавлення волі на строк до п'яти років.

"Також затримали 49-річного уродженця Кіровоградщини, котрий чинив опір поліцейським, які забезпечували правопорядок під час вчорашньої масової акції на вулиці Грушевського", – повідомляє поліція.

Його дії правоохоронці наразі кваліфікують за ч. 2 ст. 342 КК (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону).

Санкція його статті передбачає позбавлення волі на строк до двох років.

"Вирішується питання щодо обрання затриманим міри запобіжного заходу", – додали в Нацполіції.

19 червня під Верховною Радою учасники мітингу афганців та шахтарів намагались штурмувати парламент. Вони перекрили у Києві вулицю Грушевського, висуваючи до влади соціальні вимоги.

У ході сутичок з поліцією був затриманий один із мітингувальників. За словами Крищенка, він був п'яний.

Пізніше правоохоронці затримали ще одного чоловіка.

У протистоянні з мітингувальниками під Верховною Радою у вівторок постраждали вісім поліцейських.

Теми: акціїКиївВерховна Радаполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
акції
У Франції третю ніч тривали заворушення після того, як поліція застрелила підлітка
У Росії в день народження Навального людей затримували за плакати про кенгуру і кульки
На антиурядовий мітинг у Варшаві зібрались до 500 тисяч людей
Останні новини
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
Усі новини...
Реклама: