После протестов под Радой полиция открыла два производства

Следователи Национальной полиции открыли два уголовных производства после столкновений под Верховной Радой 19 июня.

Об этом в среду сообщает столичная Нацполиция.

"За совершение правонарушений в управление полиции доставили двоих мужчин, обоих задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины (задержание уполномоченным лицом – УП)", – говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители задержали 26-летнего жителя Днепропетровской области. Он, по словам полиции, во время столкновения применил газовый баллончик в отношении работников полиции.

Из-за этого правоохранители получили химические ожоги глаз.

По данному факту полиция начала уголовное производство по ч. 2 ст. 345 УК (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа). Максимальное предусмотренное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

"Также задержали 49-летнего уроженца Кировоградщины, который оказывал сопротивление полицейским, обеспечивающим правопорядок во время вчерашней массовой акции на улице Грушевского", – сообщает полиция.

Его действия правоохранители сейчас квалифицируют по ч. 2 ст. 342 УК (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы).

Санкция его статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

"Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения", – добавили в Нацполиции.

19 июня под Верховной Радой митингующие афганцы и шахтеры пытались штурмовать парламент. Они перекрыли в Киеве улицу Грушевского, выдвигая к властям социальные требования.



В ходе столкновений с полицией был задержан один из митингующих. По словам Крищенко, он был пьян.

Позже правоохранители задержали еще одного мужчину.

В противостоянии с митингующими под Верховной Радой во вторник пострадали восемь полицейских.