Штепа подала до суду позов на Геращенко

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Середа, 20 червня 2018, 17:59

Віце-спікер Ірина Геращенко заявила, що на неї подала позов до суду екс-мер Слов'янська Неля Штепа, яку обвинувачують у сепаратизмі.

Про це вона написала у Facebook.

"Це просто свято якесь. Після беркутівців, звинувачуваних в причетності до вбивств на Майдані, які подали на мене в суд у справі "захисту честі і гідності", тепер ще й Неля Штепа, яка кликала " русский мир" на Донбас , вирішила зі мною судитися, й теж, у справі " честі і гідності"", - повідомила Геращенко.

Вона додала, що розглядає ці дії "чесних і гідних" як спроби затягти власні судові процеси.

 
фото з Facebook ірини геращенко

У судовій повістці, яку оприлюднила політик, вказано, що судове засідання призначене на 9 липня.

Раніше, 1 червня Орджоникідзевський райсуд Харкова задовольнив клопотання адвокатів Штепи про відведення трьох з чотирьох членів суддівської колегії.

Після цього, 6 червня  у Харкові визначили новий склад суду для розгляду справи.

Штепу затримали 11 липня 2014 року за підозрою у сепаратизмі.

На суді вона пояснювала, що закликала Путіна увійти до Слов'янська під погрозою терористів, що в полоні у терористів її били, а інтерв'ю для російських видань зроблені "під дулом автомата". Їй загрожує довічний термін ув'язнення.

20 вересня 2017 року Ленінський райсуд за клопотанням захисту змінив для екс-мера Слов'янська Штепи запобіжний захід з утримання в СІЗО на цілодобовий домашній арешт з електронним браслетом.

7 лютого Штепа не з'явилася в Жовтневий райсуд Харкова на підготовче засідання, пославшись на медичне обстеження.

Прокуратура вимагає відправити Штепу у СІЗО.

28 лютого захисники Штепи заявили відвід головуючому судді Денису Чижиченку та запасному судді Наталі Васильєвій.

Після інших відводів у березні Апеляційний суд Харківської області направив справу Штепи в Орджонікідзевський райсуд Харкова.

Українська правда

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Теми: Геращенко Верховна Рада суд
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