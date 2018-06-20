Штепа подала в суд на Геращенко

Вице-спикер Ирина Геращенко заявила, что на нее подала иск в суд экс-мэр Славянска Неля Штепа, которую обвиняют в сепаратизме.

Об этом она написала в Facebook.

"Это просто праздник какой-то. После беркутовцев, обвиняемых в причастности к убийствам на Майдане, которые подали на меня в суд по делу "защиты чести и достоинства", теперь еще и Неля Штепа, которая звала "русский мир" на Донбасс, решила со мной судиться, и тоже, в деле "чести и достоинства"", - сообщила Геращенко.

Она добавила, что рассматривает эти действия "честных и достойных" как попытки затянуть собственные судебные процессы.

фото из facebook ирины геращенко

В судебной повестке, которую обнародовала политик, указано, что судебное заседание назначено на 9 июля.

Ранее, 1 июня Орджоникидзевский райсуд Харькова удовлетворил ходатайство адвокатов Штепы об отводе трех из четырех членов судейской коллегии.

После этого, 6 июня в Харькове определили новый состав суда для рассмотрения дела.

Штепу задержали 11 июля 2014 года по подозрению в сепаратизме.

На суде она объясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий сделаны "под дулом автомата". Ей грозит пожизненный срок заключения.

20 сентября 2017 года Ленинский райсуд по ходатайству защиты изменил для экс-мэра Славянска Штепы меру пресечения с содержания в СИЗО на круглосуточный домашний арест с электронным браслетом.

7 февраля Штепа не явилась в Октябрьский райсуд Харькова на подготовительное заседание, сославшись на медицинское обследование.

Прокуратура требует отправить Штепу в СИЗО.

28 февраля защитники Штепы заявили отвод председательствующему судье Денису Чижиченку и запасному судье Натальи Васильевой.

После ряда отводов в марте Апелляционный суд Харьковской области направил дело Штепы в Орджоникидзевский райсуд Харькова.