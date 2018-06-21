Луценко обурився рішенням Ради про повернення йому подань на 4 нардепів

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що регламентний комітет Верховної ради порушив закон, повернувши подання на притягнення до кримінальної відповідальності нардепів Олександра Вілкула, Дмитра Колеснікова, Сергія Дунаєва та Олександра Пономарьова.

Про це він сказав з трибуни парламенту у четвер.

"Мною, як Генпрокурором, було подано подання на зняття депутатської недоторканності щодо чотирьох народних депутатів. На жаль, я вимушений констатувати, що всі ці подання зараз розглядатися не можуть, бо всі вимоги закону про регламент були зірвані при розгляді цього питання, а фактично, не розгляді цього питання", - заявив Луценко.

За його словами, комітет мав розглядати подання у присутності очільника ГПУ, але зібрався окремо і повернув його документи спікеру парламенту, бо депутати "не розуміють, що вони отримали".

"Це є грубе порушення закону про регламент і повноважень регламентного комітету. Я розцінюю це як очевидне небажання передати розгляд мого подання до сесійної зали", - сказав він.

Луценко пояснив, що повернути подання на зняття депутатської недоторканності комітет міг лише у двох випадках: якщо подання не відповідає вимогам ст.218 регламенту, або якщо відсутні аргументовані докази у поданні, але, у будь-якому випадку питання мало розглядатися виключно у присутності Генпрокурора.

"Я не був на засіданні при розгляді подань на Вілкула та Колеснікова.

Тим не менше комітет повернув подання спікеру для повернення ГПУ", - зазначив він.

Очільник ГПУ заявив, що наразі збігли всі законні терміни для розгляду подань у сесійній залі і пообіцяв внести їх знову наприкінці серпня.

"Я обов'язково внесу подання по згаданих чотирьох нардепів по-новому до Верховної ради, але враховуючи те, що термін вашої роботи до літніх канікул добігає кінця, я змушений це зробити наприкінці серпня", - повідомив він.

Луценко додав, що тільки суд може визначити, хто і в чому винен.

"Тому зараз я стою на трибуні, щоб закликати припинити грати у депутатську самооборону та допомагати ухилятися від відповідальності", - заявив Генпрокурор.

Спікер парламенту Андрій Парубій підтвердив слова Луценка про те, що три подання були повернуті у порушення законодавства.

"Хочу зазначити, що ми маємо безпрецедентний випадок, коли по трьох поданням не було рішення по суті від комітету. Це ставить під сумнів саму процедуру зняття недоторканності", - сказав він.

Парубій додав, що Верховна рада не може собою заміняти судову систему.

У свою чергу перший заступник голови регламентного комітету Павло Пинзеник відповів, що це саме Луценко та Парубій порушують регламент.

"Є дві людини у цій залі зі схильністю перекладати з хворої голови на здорову - це спікер Андрій Парубій та генпрокурор Юрій Луценко. Якби обидві ці фігури та великі політичні діячі виконували свої функції, як це робить регламентний комітет, можливо було би більше порядку у Верховній раді, ГПУ і загалом у країні", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що комітет Верховної Ради з питань регламенту та організації роботи парламенту повернув спікеру парламенту Андрію Парубію подання на зняття недоторканності з народних депутатів від фракції "Опозиційний блок" Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова.

Раніше подібна доля спіткала й подання на ще одного "опоблоківця" – Сергія Дунаєва.

7 червня Регламентний комітет Верховної Ради визнав немотивованим подання Генеральної прокуратури на притягнення до відповідальності народного депутата групи "Воля народу" Олександра Пономарьова за перешкоджання журналістам.

25 травня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народних депутатів від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова.

5 травня – подання на депутата "Опозиційного блоку" Сергія Дунаєва, якого ГПУ підозрює в декларуванні недостовірної інформації.

8 червня голова Верховної Ради Андрій Парубій розповів, що нардепи, щодо яких до Ради надходять подання з Генпрокуратури, виробили цілу методику: вони не ходять на роботу, аби не отримувати копії подань, а потім казати, що не були з ними ознайомлені.