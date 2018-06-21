Луценко возмутился решением Рады о возвращении ему представлений на 4 нардепов

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что регламентный комитет Верховной Рады нарушил закон, вернув представление на привлечение к уголовной ответственности нардепов Александра Вилкула, Дмитрия Колесникова, Сергея Дунаева и Александра Пономарева.

Об этом он сказал с трибуны парламента в четверг.

"Мною, как Генпрокурором, было подано представление на снятие депутатской неприкосновенности в отношении четырех народных депутатов. К сожалению, я вынужден констатировать, что все эти представления сейчас рассматриваться не могут, потому что все требования закона о регламенте были сорваны при рассмотрении этого вопроса, а фактически, не рассмотрении этого вопроса", - заявил Луценко.

По его словам, комитет должен рассматривать представление в присутствии главы ГПУ, но собрался отдельно и вернул его документы спикеру парламента, так как депутаты "не понимают, что они получили".

"Это грубое нарушение закона о регламенте и полномочий регламентного комитета. Я расцениваю это как очевидное нежелание передать рассмотрение моего представления в сессионный зал", - сказал он.

Луценко объяснил, что вернуть представление на снятие депутатской неприкосновенности комитет мог только в двух случаях: если представление не соответствует требованиям ст.218 регламента, или если отсутствуют аргументированные доказательства в представлении, но, в любом случае вопрос должен рассматриваться исключительно в присутствии Генпрокурора.

"Я не был на заседании при рассмотрении представлений на Вилкула и Колесникова. Тем не менее комитет вернул представление спикеру для возвращения ГПУ ", - отметил он.

Глава ГПУ заявил, что сейчас истекли все законные сроки для рассмотрения представлений в сессионном зале и пообещал внести их снова в конце августа.

"Я обязательно внесу представление по упомянутым нардепам по-новому в Верховную Раду, но учитывая то, что срок вашей работы до летних каникул подходит к концу, я вынужден это сделать в конце августа", - сообщил он.

Луценко добавил, что только суд может определить, кто и в чем виноват.

"Поэтому сейчас я стою на трибуне, чтобы призвать прекратить играть в депутатскую самооборону и помогать уклоняться от ответственности", - заявил генпрокурор.

Спикер парламента Андрей Парубий подтвердил слова Луценко о том, что три представления были возвращены в нарушение законодательства.

"Хочу отметить, что мы имеем беспрецедентный случай, когда по трем представлениям не было решения по существу от комитета. Это ставит под сомнение саму процедуру снятия неприкосновенности", - сказал он.

Парубий добавил, что Верховная рада не может собой заменять судебную систему.

В свою очередь первый заместитель председателя регламентного комитета Павел Пинзеник ответил, что это именно Луценко и Парубий нарушают регламент.

"Есть два человека в этом зале со склонностью перекладывать с больной головы на здоровую - это спикер Андрей Парубий и генпрокурор Юрий Луценко. Если бы обе эти фигуры и крупные политические деятели выполняли свои функции, как это делает регламентный комитет, возможно было бы больше порядка в Верховной Раде, ГПУ и вообще в стране", - сказал он.

Ранее сообщалось, что комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента вернул спикеру парламента Андрею Парубию представление на снятие неприкосновенности с народных депутатов от фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.

Ранее подобная участь постигла и представление на еще одного "оппоблоковца" - Сергея Дунаева.

7 июня Регламентный комитет Верховной Рады признал немотивированным представление Генеральной прокуратуры на привлечение к ответственности народного депутата группы "Воля народа" Александра Пономарева за препятствование журналистам.

25 мая генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду представление о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности народных депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова.

5 мая – представление на депутата "Оппозиционного блока" Сергея Дунаева,

8 июня председатель Верховной Рады Андрей Парубий рассказал, что нардепы, в отношении которых в Раду поступают представления из Генпрокуратуры, выработали целую методику: они не ходят на работу, чтобы не получать копии представлений, а затем говорить, что не были с ними ознакомлены.