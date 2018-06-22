Мін'юст звернувся до ЄСПЛ через відмову Росії Денісовій у зустрічі із Сенцовим

Мін'юст звернувся до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) з проханням надати вказівки щодо РФ, яка не дає можливості українському омбудсмену Людмилі Денісовій зустрітися з українським політв'язнем Олегом Сенцовим.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра юстиції України Іван Ліщина.

"У відповідь на лист Уповноваженої ВРУ з прав людини Людмили Денісової, яка вже другий тиждень намагається зустрітись з Олегом Сенцовим, команда Мін'юсту за день підготувала і подала заяву по Правилу 39 Регламента ЄСПЛ", - написав він.

"Мета: отримати вказівки ЄСПЛ до РФ щодо утримання від вжиття будь-яких дій, які становитимуть загрозу для життя і здоров'я Сенцова, надання представникам України, у першу чергу омбудсмену Людмилі Денісовій, доступу до нього, а також надання інформації щодо стану здоров'я Олега", - пояснив заступник міністра.

Як повідомлялось, Денісова закликала Мін'юст подати заяву до ЄСПЛ щодо "порушення прав громадянина України Олега Сенцова, ув'язненого РФ за політичними мотивами".

Також вона повторно звернулася до радника президента Росії Михайла Федотова з проханням сприяти візиту до Сенцова.

Раніше Денісова закликала російську колегу Тетяну Москалькову допомогти звільнити українця Олега Сенцова з в’язниці.

Український режисер Олег Сенцов відмовляється припинити голодування у відповідь на пропозицію Європейського суду з прав людини.

Крім того, Сенцов спростував заяву російського омбудсмена Тетяни Москалькової про те, що під час голодування він набрав вагу.

Денісова після розмови з адвокатом політв'язня повідомила, що у Сенцова проблеми з нирками і серцем.

21 червня генсек Ради Європи Турбйорн Ягланд закликав Росію звільнити українського режисера Олега Сенцова з гуманітарних міркувань і заявив про готовність подати прохання про його помилування.

Керівництво колонії цього тижня повідомило, що український режисер відмовився від усіх інтерв'ю, про які журналісти просили через Федеральну службу виконання покарань РФ, а також від побачень із родичами.



У документальному фільмі "Громадського телебачення" за назвою "Етапом через пів-Землі: історія ув'язнення Сенцова й Кольченка" йдеться, що Сенцов відмовляється від побачень із родичами нібито побоюючись, що потім буде важче.

20 червня Денісова закликала Москалькову звернутися до президента РФ із проханням звільнити Сенцова з в’язниці.

Кримського режисера Олега Сенцова затримали 10 травня 2014 року в анексованому Сімферополі.

25 серпня 2015 року російський суд визнав його винним у тероризмі і засудив до 20 років позбавлення волі з відбуванням покарання у колонії суворого режиму.

Спершу Сенцова етапували на Ямал, а зараз утримують у колонії "Білий ведмідь" у Лабитнангі, що на півночі РФ.

В Україні й у світі вимагають від Росії звільнити Сенцова.

Сам Сенцов ні про що не просить керівництво Росії і не визнає себе винним у плануванні терактів.

Олег Сенцов не приймав громадянства РФ, але Росія називає його своїм громадянином – і на цій підставі засудила й не допускала представників України до нього.