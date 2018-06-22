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Минюст обратился в ЕСПЧ из-за отказа России Денисовой во встрече с Сенцовым

Пятница, 22 июня 2018, 04:42

Минюст обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с просьбой предоставить указания по РФ, которая не дает возможности украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой встретиться с украинским политзаключенным Олегом Сенцовым.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лещина.

"В ответ на письмо Уполномоченного ВРУ по правам человека Людмилы Денисовой, которая уже вторую неделю пытается встретиться с Олегом Сенцовым, команда Минюста за день подготовила и подала заявление по Правилу 39 Регламента ЕСПЧ", - написал он.

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"Цель: получить указания ЕСПЧ по РФ по содержанию от принятия каких-либо действий, которые будут представлять угрозу для жизни и здоровья Сенцова, предоставление представителям Украины, в первую очередь омбудсмену Людмиле Денисовой, доступа к нему, а также предоставление информации о состоянии здоровья Олега", - пояснил заместитель министра.

Как сообщалось, Денисова призвала Минюст подать заявление в Европейский суд по правам человека относительно "нарушения прав гражданина Украины Олега Сенцова, заключенного Российской Федерацией по политическим мотивам".

Также она обратилась к советнику президента России Михаилу Федотову с просьбой способствовать визиту к Сенцову.

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Ранее Денисова призвала российскую коллегу Татьяну Москалькову помочь освободить украинца Олега Сенцова из тюрьмы.

Украинский режиссер Олег Сенцов отказывается прекратить голодовку в ответ на предложение Европейского суда по правам человека.

Кроме того, Сенцов опроверг заявление российского омбудсмена Татьяны Москальковой о том, что во время голодовки он набрал вес.

Денисова после разговора с адвокатом политзаключенного сообщила, что у Сенцова проблемы с почками и сердцем.

21 июня генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд призвал Россию освободить украинского режиссера Олега Сенцова по гуманитарным соображениям и заявил о готовности подать прошение о его помиловании.

Европейский суд по правам человека просит Россию предоставить всю информацию о состоянии здоровья украинского режиссера Олега Сенцова в ответ на обращение его защиты. ЕСПЧ предлагал Сенцову прекратить голодовку.

Руководство колонии на этой неделе сообщило, что украинский режиссер отказался от всех интервью, о которых журналисты просили через Федеральную службу исполнения наказаний РФ, а также от свиданий с родственниками.

В документальном фильме "Общественного телевидения" под названием "Этапом через пол-Земли: история заключения Сенцова и Кольченко" говорится, что Сенцов отказывается от свиданий с родственниками якобы опасаясь, что потом будет труднее.

20 июня Денисова призвала свою коллегу – омбудсмена РФ Татьяну Москалькову обратиться к президенту РФ с просьбой освободить Сенцова из тюрьмы.

Крымского режиссера Олега Сенцова задержали 10 мая 2014 в аннексированном Симферополе.

25 августа 2015 года российский суд признал его виновным в терроризме и приговорил к 20 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Сначала Сенцова этапировали на Ямал, а сейчас содержится в колонии "Белый медведь" в Лабытнанги, на севере РФ.

В Украине и в мире требуют от России освободить Сенцова.

Сам Сенцов ни о чем не просит руководство России и не признает себя виновным в планировании терактов.

Олег Сенцов не принимал гражданства РФ, но Россия называет его своим гражданином - и на этом основании осудила и не допускала представителей Украины к нему.

Темы: МинюстСенцовомбудсмен
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