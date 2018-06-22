Розгляд справи про держзраду Януковича продовжать 26 червня

Оболонський районний суд Києва продовжить розгляд справи про державну зраду екс-президента Віктора Януковича 26 червня.

Про це на засіданні 22 червня заявив головуючий суддя Владислав Дев'ятко.

"Суд оголошує перерву на 10 годину 26 червня", - сказав він.

На засіданні захисник Януковича Віталій Сердюк клопотав про допит екс-нардепа від Радикальної партії Андрія Артеменка, який на початку 2017 року пропонував віддати Крим Росії "в оренду на 100 років".

Однак суддя заявив, що надав рівноправну можливість сторонам захисту і обвинувачення озвучити свої позиції і допитувати цього свідка не буде.

"Суд допитає ще обвинуваченого Віктора Януковича, якщо він висловить таке бажання, Миколу Азарова, Андрія Клюєва, Віталя Захарченка, Олександра Якименка, Павла Лєбедева, Костянтина Кобзаря та Аркадія Ярощука", - підсумував Дев'ятко.

На засіданні 22 червня допитували екс-охоронця Януковича Сергія Бернацького, який заявив, що в Крим прилітали міністр МВС Арсен Аваков і голова СБУ Валентин Наливайченко з "Альфою" і "іноземними бойовиками" для взяття в полон або ліквідації Януковича. А також, що якби президент не втік, почалась би велика війна.

Як повідомлялося, Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року у суді зачитали обвинувальний акт у справі про сприяння російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.

5 липня 2017 року Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Але 11 грудня адвокат Віталій Сердюк, який бере участь у процесі щодо розстрілів на Майдані, знову почав захищати Януковича у справі про держзраду.

З того часу суд допитує свідків.

У січні захист подавав список із 35 осіб, яких просить допитати у суді у якості свідків.

Суд планує завершити дебати у справі Януковича у липні.