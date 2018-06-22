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Рассмотрение дела о госизмене Януковича продолжат 26 июня

Пятница, 22 июня 2018, 13:32

Оболонский районный суд Киева продолжит рассмотрение дела о государственной измене экс-президента Виктора Януковича 26 июня.

Об этом на заседании 22 июня заявил председательствующий судья Владислав Девятко.

"Суд объявляет перерыв на 10:00 26 июня", - сказал он.

На заседании защитник Януковича Виталий Сердюк ходатайствовал о допросе экс-нардепа от Радикальной партии Андрея Артеменко, который в начале 2017 года предлагал отдать Крым России "в аренду на 100 лет".

Однако судья заявил, что предоставил равноправную возможность сторонам защиты и обвинения озвучить свои позиции, и допрашивать этого свидетеля не будет.

"Суд допросит еще обвиняемого Виктора Януковича, если он выразит такое желание, Николая Азарова, Андрея Клюева, Виталия Захарченко, Александра Якименко, Павла Лебедева, Константина Кобзаря и Аркадия Ярощука", - подытожил Девятко.

На заседании 22 июня допрашивали экс-охранника Януковича Сергея Бернацкого, который заявил, что в Крым прилетали министр МВД Арсен Аваков и председатель СБУ Валентин Наливайченко с "Альфой" и "иностранными боевиками" для взятия в плен или ликвидации Януковича. А также, что если бы президент не убежал, то началась бы большая война. 

Как сообщалось, Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года в суде зачитали обвинительный акт в деле о пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

5 июля 2017 года Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Однако 11 декабря адвокат Виталий Сердюк, который участвует в процессе относительно расстрелов на Майдане, снова начал защищать Януковича в деле о госизмене.

С того времени суд допрашивает свидетелей.

В январе защита подавала список из 35 человек, которых просит допросить в суде в качестве свидетелей.

Суд планирует завершить дебаты по делу Януковича в июле.

Ирина Балачук, УП
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