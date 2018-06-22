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Головні новини дня – за 60 секунд

П'ятниця, 22 червня 2018, 21:14

Угорщина дала згоду на саміт Україна-Грузія-НАТО, новим главою Донецької області став генерал СБУ, ГПУ закрила справу проти "Нової пошти" - новини, які обговорювали 22 червня.

Про саміт Україна-Грузія-НАТО. Угорщина офіційно відмовилася від вето щодо проведення окремої зустрічі лідерів НАТО за участі українського президента Петра Порошенка, але і надалі блокує Комісію Україна-НАТО (КУН).

Про нового голову Донецької області. Президент України Петро Порошенко призначив нового голову Донецької обласної військово-цивільної адміністрації генерала Служби безпеки України Олександра Куця.

Про корупцію. Представники партії "Народний фронт" є покровителями компанії, яка випускає цигарки з підробленими акцизними марками на Дніпропетровщині, йдеться у розслідуванні програми "Схеми".

Про санкції. Президент Петро Порошенко ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо запровадження санкцій 14 фізичних осіб і до 30 юридичних із Росії. Список за посиланням.

Про "Нову пошту". Генеральна прокуратура закрила кримінальне провадження стосовно діяльності ТОВ "Нова Пошта", за відсутністю складу кримінального правопорушення.

Про мораторій на продажу землі. Уперше в Україні створена Громадська коаліція за скасування мораторію на купівлю-продаж сільськогосподарських земель.

Коаліція об’єднала прихильників скасування мораторію, які представляють різні сфери громадської та професійної діяльності. В об'єднання входять сільгоспвиробники, правозахисники, економісти, банкіри, політики та журналісти.

Головна вимога — скасувати мораторій з 1 січня 2019 року.

Про Сенцова. Ситуація зі станом здоров’я українського політв’язня режисера Олега Сенцова є дуже загрозливою, наступна криза може статися в будь-який момент.

Про Балуха. Український політв'язень Володимир Балух, який утримується в СІЗО в окупованому Криму, прийняв рішення перейти на сухе голодування.

Про надзвичайні події. Невідомі закидали пляшками із запальною сумішшю відділення Ощадбанку в Києві.

Теми: УгорщинаДонецька областьСБУГенпрокуратуракорупція
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