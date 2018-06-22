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Главные новости дня – за 60 секунд

Пятница, 22 июня 2018, 21:14

Венгрия дала согласие на саммит Украина-Грузия-НАТО, новым главой Донецкой области стал генерал СБУ, ГПУ закрыла дело против "Новой почты" – новости, которые обсуждали 22 июня.

О саммите Украина-Грузия-НАТО. Венгрия официально отказалась от вето на проведение отдельной встречи лидеров НАТО с участием украинского президента Петра Порошенко, но по-прежнему блокирует Комиссию Украина-НАТО (КУН).

О новом главе Донецкой области. Президент Украины Петр Порошенко назначил нового председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации генерала Службы безопасности Украины Александра Куця.

О коррупции. Представители партии "Народный фронт" являются покровителями компании, выпускающей сигареты с поддельными акцизными марками на Днепропетровщине, говорится в расследовании программы "Схемы".

О санкциях. Президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении санкций для 14 физических лиц и 30 юридических из России. Список по ссылке.

О "Новой почте". Генеральная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении деятельности ООО "Новая Почта", за отсутствием состава уголовного преступления.

О моратории на продажу земли. Впервые в Украине создана Общественная коалиция за отмену моратория на куплю-продажу сельскохозяйственных земель.

Коалиция объединила сторонников отмены моратория, представляющих различные сферы общественной и профессиональной деятельности. В объединение входят сельхозпроизводители, правозащитники, экономисты, банкиры, политики и журналисты.

Главное требование - отменить мораторий с 1 января 2019 года.

О Сенцове. Ситуация с состоянием здоровья украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова угрожающая, следующий кризис может произойти в любой момент.

О Балухе. Украинский политзаключенный Владимир Балух, который содержится в СИЗО в оккупированном Крыму, принял решение перейти на сухую голодовку.

О происшествиях. Неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью отделение Ощадбанка в Киеве.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ВенгрияДонецкая областьСБУГенпрокуратуракоррупция
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