В РФ розповіли, коли Москалькова приїде в Україну

Уповноважений з прав людини в Росії Тетяна Москалькова заявила, що планує 26 червня приїхати до Києва, де разом з українською колегою Людмилою Денісовою відвідає у СІЗО засудженого росіянина Михайла Одинцова.

Про це повідомляє прес-служба російського омбудсмена.

Зазначається, що Москалькова також планує зустрітися з моряками з судна "Норд", що знаходяться на території України.

"Наступним кроком планується паритетне відвідування інших громадян, що містяться в списках", - заявили у прес-службі.

У свою чергу Уповноважений з прав людини в Украиїні Людмила Денісова повідомила у Facebook, що посольство України у РФ звернулося до Федеральної служби безпеки, Федеральної служби виконання покарання та до Уповноваженого з прав людини у РФ з проханням надати українському омбудсмену можливість першочергового візиту до Олега Сенцова, Володимира Балуха, Станіслава Клиха та Олександра Кольченка.

За її словами, наразі їхній стан здоров’я та життя знаходиться під загрозою.

"Тож українська сторона нагадала згаданим службам про виконання Статті 13 Консульської конвенції між Україною та РФ в частині, що стосується своєчасного повідомлення українських консульських посадових осіб про затримання, арешт або будь-яке інше обмеження свободи громадян України, а також реалізації права будь-якої консульської посадової особи на відвідування громадянина держави, яку представляє", - написала вона.

Раніше Денісова неодноразово заявляла про те, що російська сторона не дозволяє їй побачення із українськими політвязнями.

Раніше Тетяна Москалькова заявила, що провела важливу зустріч з українською колегою Людмилою Денісовою і спільно напрацювали "дорожню карту"відвідування ув'язнених в РФ і Україні.

Уповноважений з прав людини в Україні Людмила Денісова заявила, що її не допустили до ще одного бранця Кремля, українського журналіста Романа Сущенко.

14 червня керівництво колонії, де утримується кримський режисер Олег Сенцоввідмовило український уповноваженій з прав людини у його відвіданні та наданні інформації про стан здоров’я.

Також Уповноваженій Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій не вдалося зустрітися в суботу, 16 червня, з політв'язнем Миколою Карпюком у російському Володимирі.

Як повідомлялося, 9 червня президент України Петро Порошенко зателефонував президенту Росії Володимиру Путіну і говорив із ним про звільнення українців-політв’язнів. Вони домовилися, що уповноважені з прав людини обох країн відвідають своїх ув'язнених громадян.

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що уповноважені з прав людини РФ і України розраховують відвідати по 34 ув'язнених на територіях обох країн. Завершити відвідування планувалося до серпня.