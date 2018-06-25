В РФ рассказали, когда Москалькова приедет в Украину

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что планирует 26 июня приехать в Киев, где вместе с украинской коллегой Людмилой Денисовой посетит в СИЗО осужденного россиянина Михаила Одинцова.

Об этом сообщает пресс-служба российского омбудсмена.

Отмечается, что Москалькова также планирует встретиться с российскими моряками с судна "Норд", находящихся на территории Украины.

"Следующим шагом планируется паритетное посещения других граждан, содержащихся в списках", - заявили в пресс-службе.

В свою очередь Уполномоченный по правам человека в Украины Людмила Денисова сообщила в Facebook, что посольство Украины в РФ обратилось в Федеральную службу безопасности, Федеральной службы исполнения наказания и к Уполномоченному по правам человека в РФ с просьбой предоставить украинскому омбудсмену возможность первоочередного визита к Олегу Сенцову, Владимиру Балуху, Станиславу Клыху и Александру Кольченко.

По ее словам, в настоящее время их состояние здоровья и жизни находится под угрозой.

"Поэтому украинская сторона напомнила упомянутым службам о выполнении статьи 13 Консульской конвенции между Украиной и РФ в части, касающейся своевременного уведомления украинских консульских должностных лиц о задержании, аресте или любое другое ограничение свободы граждан Украины, а также реализации права любой консульской должностного лица на посещение гражданина государства, которое представляет ", - написала она.

Ранее Денисова неоднократно заявляла о том, что российская сторона не позволяет ей встретиться с украинским политзаключенных.

Ранее Татьяна Москалькова заявила, что провела важную встречу с украинской коллегой Людмилой Денисовой и совместно наработали "дорожную карту"посещения заключенных в РФ и Украине.

Уполномоченный по правам человека в Украине Людмила Денисова заявила, что ее не допустили еще к одному пленнику Кремля, украинскому журналисту Роману Сущенко.

14 июня руководство колонии, где содержится крымский режиссер Олег Сенцов отказало украинскому уполномоченному по правам человека в его посещении и предоставлении информации о состоянии здоровья.

Также Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой не удалось встретиться в субботу, 16 июня, с политзаключенным Николаем Карпюком в российском Владимире.

Как сообщалось, 9 июня президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля. Стороны договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят заключенных граждан.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что уполномоченные по правам человека РФ и Украины рассчитывают посетить по 34 заключенных на территориях обеих стран. Завершить посещения планировалось до августа.