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Суд допитає Герман у справі про держзраду Януковича

Вівторок, 26 червня 2018, 10:30

Оболонський райсуд Києва 26 червня допитає радника екс-президента Віктора Януковича Ганну Герман у справі про його державну зраду.

Про це повідомив головуючий суддя Владислав Дев'ятко.

Допит розпочнеться об 11:00.

Про допит Герман клопотав захисник Януковича Віталій Сердюк.

Він пояснив, що Герман саме 26 червня перебуває в Україні і готова свідчити у справі.

Суддя запитав, чи буде допит погоджених свідків – обвинуваченого Віктора Януковича, Миколи Азарова, Андрія Клюєва, Віталія Захарченка, Олександра Якименка, Павла Лєбедева, Костянтина Кобзаря та Аркадія Ярощука.

Захист запевнив, що цих свідків допитуватимуть, але пізніше.

Мовляв, з Захарченком і Якименком ще навіть не погоджені дати допиту, бо адвокати Януковича ще не мали змоги з ними зустрітись і ще тільки планують їхати у відрядження, щоб вирішити ці питання.  

Також Сердюк заявив, що суд не надав їм рівних прав, бо з боку обвинувачення допитав 44 свідка, а з боку захисту суд задовольнив лише 22, і додав, що на суд чинять тиск.

"Ви говорите неправду. Було задоволено клопотання про допит 23 свідків захисту. Усіх свідків, які з'явилися у судове засідання, – а таких уже 14 – ми допитали. Двоє відмовились свідчити, а 7 свідків – захист не забезпечив їхнє прибуття у засідання або особисто, або шляхом відеоконференцзв'язку", - сказав Дев'ятко.

Він також запевнив, що "дана колегія суду під будь-яким тиском не перебуває".

"Те, що ми з лютого не можемо допитати 7 свідків, це не проблема ні прокурора, ні суду, це проблема захисту. Ми надали вам усі можливості", - сказав Дев'ятко.

Водночас у зв’язку з тим, що інші свідки захисту на засідання не з'явились, суд задовольнив клопотання допитати Герман і дав учасникам 30 хв на підготовку до допиту.

На засіданні 22 червня допитували екс-охоронця Януковича Сергія Бернацького, який заявив, що в Крим прилітали міністр МВС Арсен Аваков і голова СБУ Валентин Наливайченко з "Альфою" і "іноземними бойовиками" для взяття в полон або ліквідації Януковича. А також, що якби президент не втік, почалась би велика війна.

Як повідомлялося, Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року у суді зачитали обвинувальний акт у справі про сприяння російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.

5 липня 2017 року Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Але 11 грудня адвокат Віталій Сердюк, який бере участь у процесі щодо розстрілів на Майдані, знову почав захищати Януковича у справі про держзраду.

З того часу суд допитує свідків.

У січні захист подавав список із 35 осіб, яких просить допитати у суді у якості свідків. 

Суд планує завершити дебати у справі Януковича у липні.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Германсправа про держзрадуЯнуковичсуд
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