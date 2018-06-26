Суд допросит Герман по делу о госизмене Януковича

Оболонский райсуд Киева 26 июня допросит советника экс-президента Виктора Януковича Анну Герман в деле о его государственной измене.

Об этом сообщил председательствующий судья Владислав Девятко.

Допрос начнется в 11:00.

О допросе Герман ходатайствовал защитник Януковича Виталий Сердюк.

Он пояснил, что Герман именно 26 июня находится в Украине и готова свидетельствовать по делу.

Судья спросил, будет ли допрос согласованных свидетелей - обвиняемого Виктора Януковича, Николая Азарова, Андрея Клюева, Виталия Захарченко, Александра Якименко, Павла Лебедева, Константин Кобзарь и Аркадия Ярощука.

Защита заверила, что этих свидетелей будут допрашивать, но позже.

Мол, с Захарченко и Якименко еще даже не согласованы даты допроса, поскольку адвокаты Януковича еще не могли с ними встретиться и еще только планируют ехать в командировку, чтобы решить эти вопросы.

Также Сердюк заявил, что суд не предоставил им равных прав, потому что со стороны обвинения допросил 44 свидетеля, а со стороны защиты суд удовлетворил допрос только 22, и добавил, что на суд оказывают давление.

"Вы говорите неправду. Было удовлетворено ходатайство о допросе 23 свидетелей защиты. Всех свидетелей, которые появились в судебное заседание, – а таких уже 14 – мы допросили. Двое отказались свидетельствовать, а 7 свидетелей – защита не обеспечила их прибытие в заседании либо лично, либо путем видеоконференцсвязи", - сказал Девятко.

Он также заверил, что "данная коллегия суда ни под каким давлением не находится".

"То, что мы с февраля не можем допросить 7 свидетелей, это не проблема ни прокурора, ни суда, это проблема защиты. Мы предоставили вам все возможности", - сказал Девятко.

В то же время в связи с тем, что другие свидетели защиты на заседание не явились, суд удовлетворил ходатайство допросить Герман и дал участникам 30 мин на подготовку к допросу.

На заседании 22 июня допрашивали экс-охранника Януковича Сергея Бернацкого, который заявил, что в Крым прилетали министр МВД Арсен Аваков и председатель СБУ Валентин Наливайченко с "Альфой" и "иностранными боевиками" для взятия в плен или ликвидации Януковича. А также, что если бы президент не убежал, то началась бы большая война.

Как сообщалось, Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года в суде зачитали обвинительный акт в деле о пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

5 июля 2017 года Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Однако 11 декабря адвокат Виталий Сердюк, который участвует в процессе относительно расстрелов на Майдане, снова начал защищать Януковича в деле о госизмене.

С того времени суд допрашивает свидетелей.

В январе защита подавала список из 35 человек, которых просит допросить в суде в качестве свидетелей.

Суд планирует завершить дебаты по делу Януковича в июле.