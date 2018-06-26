Герман: У 2014-му до Партії регіонів ставилися так, як сьогодні до ромів

Екс-радник президента-втікача Віктора Януковича Ганна Герман заявляє, що під час Революції гідності до Партії регіонів ставилися так, як сьогодні ставляться до ромів в Україні, і що депутати голосували "фактично під дулами автоматів".

Про це вона заявила під час допиту в Оболонському суді, який слухає справу про держзраду Януковича.

"Тоді до членів Партії регіонів, навіть якщо це були дуже демократичні люди, а Юрій Мірошніченко (Герман розповідала про його побиття – ред.) – це один з найбільш демократичних депутатів, яких я знаю, він завжди з великим розумінням ставився до опозиції, він мав з опозицією численні контакти, і досі багато робить для об'єднання людей... Але коли ти був у Партії регіонів, то ти був у такому положенні, як зараз перебувають роми в Україні, яких розстрілюють, убивають, знищують і палЯть", - сказала Герман.

скриншот з newsone.ua

Вона додала, що тоді члени Партії регіонів почувалися "дуже безправно" і, мовляв, через це багато з них покинули Україну, а деякі просто покидали партію, як це зробив Табачник після його побиття.

"Ян Табачник подзвонив мені зі сльозами на очах і сказав: "Анечка, прости меня, что написал, что покидаю Партию регионов и перехожу в другую фракцию и буду голосовать, как они скажут. У меня маленькие дети. Меня побили, мне угрожали, у меня заберут все, что я имею. Тебе, Анечка, легче, тебе терять нечего", - розповіла Герман.

За її словами, у той час на депутатів дуже тиснули, зокрема і під час голосування за законопроект про те, що Янукович самоусунувся з посади президента.

"На депутатів чинився шалений тиск. Ми фактично під дулами автоматів голосували", - розповіла Герман.

скриншот з newsone.ua

Вона запевнила, що Янукович, хоч і припускався помилок, зла для України не хотів.

"Нічого злого Віктор Янукович для України не бажав. У нього було багато помилок, дуже багато. Але якщо ви запитаєте будь-кого, хто йде по вулиці, коли йому жилося краще – зараз чи тоді, то всі скажуть, що тоді. Хоча мені жилося гірше тоді – тому що я погано почувалася при владі", - сказала Герман.

На початку допиту Герман розповіла лише про 3 епізоди, які передували втечі Януковича.

Зокрема про те, що саме вона готувала заяву про те, що Янукович оголошує в Україні передчасні президентські вибори. І про те, як Янукович потім у цій заяві зробив правку, що "він погоджується на позачергові вибори", бо така його позиція може дати "більше можливостей, щоб врегулювати конфлікт в Україні".

Також Герман розповіла, як глави МЗС Франції, Польщі та Германії підписували гарантійну угоду, а Росія відмовилась. За її словами, і Януковича, і безпосередньо її представники Росії "намагалася переконати, що він (Янукович) не може довіряти цим гарантам, бо вони його обдурять".

Крім того, Герман розповіла, що Янукович дуже здивувався, коли голосували законопроект про його самоусунення від влади.

"Коли на засіданні поставили на голосування цей документ, я подзвонила Януковичу, оскільки він напередодні дзвонив мені з вертольота і казав, що виїжджає на східні регіони і хоче поспілкуватися з людьми, бо не хоче загострення конфлікті і хоче заспокоїти людей. Я знала, що він у Харкові, він був у готелі, це був ранок. Він здивувався і каже: "Как?" (Він, коли дивувався, переходив на російську мову). Він сказав: "Ну я же в Харькове, ты же скажи им, что нельзя такое голосовать"", - розповіла Герман.

Вона також повідомила, що просила Януковича прочитати своє звернення до народу, яке він мав озвучити журналістам, і не погодилася з різким тоном цієї заяви.

"Він сказав, що готує звернення до народу перед журналістами. Я спитала, чи можу почути цей текст. Коли він зачитав, то я сказала, що я не погоджусь, що заява зарізка, що так з народом говорити не можна. Але він зі мною не погодився", - сказала Герман.

Вона також додала, що відмовилася їхати в Крим, щоб підготувати прес-конференцію Януковича, і була здивована, коли Янукович втік з країни.

На засіданні 22 червня допитували екс-охоронця Януковича Сергія Бернацького, який заявив, що в Крим прилітали міністр МВС Арсен Аваков і голова СБУ Валентин Наливайченко з "Альфою" і "іноземними бойовиками" для взяття в полон або ліквідації Януковича. А також, що якби президент не втік, почалась би велика війна.

Як повідомлялося, Віктора Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

29 червня 2017 року у суді зачитали обвинувальний акт у справі про сприяння російській владі в анексії Криму та веденні агресивних воєнних дій на території України.

5 липня 2017 року Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі в справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Але 11 грудня адвокат Віталій Сердюк, який бере участь у процесі щодо розстрілів на Майдані, знову почав захищати Януковича у справі про держзраду.

З того часу суд допитує свідків.

У січні захист подавав список із 35 осіб, яких просить допитати у суді у якості свідків.

Суд планує завершити дебати у справі Януковича у липні.