Герман: В 2014 году к Партии регионов относились так, как сегодня к ромам

Экс-советник президента-беглеца Виктора Януковича Анна Герман заявляет, что во время Революции достоинства к Партии регионов относились так, как сегодня относятся к ромам в Украине, и что депутаты голосовали "фактически под дулами автоматов".

Об этом она заявила во время допроса в Оболонском суде, который слушает дело о госизмене Януковича.

"Тогда к членам Партии регионов, даже если это были очень демократичные люди, а Юрий Мирошниченко (Герман рассказывала о его избиении – ред.) – это один из самых демократичных депутатов, которых я знаю, он всегда с большим пониманием относился к оппозиции, он имел с оппозицией многочисленные контакты, и до сих пор много делает для объединения людей…Но когда ты был в Партии регионов, то ты был в таком положении, как сейчас ромы в Украине, которых расстреливают, убивают, уничтожают и жгут", - сказала Герман.

скриншот с newsone.ua

Она добавила, что тогда члены Партии регионов чувствовали себя "очень бесправно" и, мол, поэтому многие из них покинули Украину, а некоторые просто покидали партию, как это сделал Табачник после его избиения.

"Ян Табачник позвонил мне со слезами на глазах и сказал: "Анечка, прости меня, что написал, что покидаю Партию регионов и перехожу в другую фракцию и буду голосовать, как они скажут. У меня маленькие дети. Меня избили, мне угрожали, у меня заберут все, что я имею. Тебе, Анечка, легче, тебя терять нечего", - рассказала Герман.

По ее словам, в то время на депутатов очень давили, в том числе и во время голосования за законопроект о том, что Янукович самоустранился от должности президента.

"На депутатов оказывалось сильнейшее давление. Мы фактически под дулами автоматов голосовали", - рассказала Герман.

Она заверила, что Янукович, хотя и допускал ошибки, зла для Украины не хотел.

"Ничего плохого Виктор Янукович для Украины не желал. У него было много ошибок, очень много. Но если вы спросите любого, кто идет по улице, когда ему жилось лучше – сейчас или тогда, то все скажут, что тогда. Хотя мне жилось хуже тогда – потому что я плохо себя чувствовала при власти", - сказала Герман.

В начале допроса Герман рассказала только о 3 эпизодах, предшествовавших побегу Януковича.

В частности о том, что именно она готовила заявление о том, что Янукович объявляет в Украине преждевременные президентские выборы. И о том, как Янукович потом в заявлении сделал правку, что "он соглашается на внеочередные выборы", потому что такая его позиция может дать "больше возможностей, чтобы урегулировать конфликт в Украине".

Также Герман рассказала, как главы МИД Франции, Польши и Германии подписывали гарантийное соглашение, а Россия отказалась. По ее словам, и Януковича, и непосредственно ее представители России "пыталась убедить, что он (Янукович) не может доверять этим гарантам, потому что они его обманут".

Кроме того, Герман рассказала, что Янукович очень удивился, когда голосовали законопроект о его самоустранении от власти.

"Когда на заседании поставили на голосование этот документ, я позвонила Януковичу, поскольку он накануне звонил мне с вертолета и говорил, что выезжает в восточные регионы и хочет пообщаться с людьми, не желая обострения конфликта, и хочет успокоить людей. Я знала, что он в Харькове, он был в отеле, это было утро. Он удивился и говорит: "Как?" (он, когда удивлялся, переходил на русский язык). Он сказал: "Ну я же в Харькове, ты же скажи им, что нельзя такое голосовать"", - рассказала Герман.

Она также сообщила, что просила Януковича прочитать свое обращение к народу, которое он планировал озвучить журналистам, и не согласилась с резким тоном этого заявления.

"Он сказал, что готовит обращение к народу перед журналистами. Я спросила, могу ли услышать этот текст. Когда он зачитал, я сказала, что я не соглашаюсь, что заявление очень резкое, что так с народом говорить нельзя. Но он со мной не согласился", - сказала Герман.

Она добавила, что отказалась ехать в Крым, чтобы готовить пресс-конференцию Януковича, и была удивлена, когда Янукович сбежал из страны.

На заседании 22 июня допрашивали экс-охранника Януковича Сергея Бернацкого, который заявил, что в Крым прилетали министр МВД Арсен Аваков и председатель СБУ Валентин Наливайченко с "Альфой" и "иностранными боевиками" для взятия в плен или ликвидации Януковича. А также, что если бы президент не убежал, то началась бы большая война.

Как сообщалось, Виктора Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины) и ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.

29 июня 2017 года в суде зачитали обвинительный акт в деле о пособничестве российским властям в аннексии Крыма и ведении агрессивных военных действий на территории Украины.

5 июля 2017 года Янукович объявил, что не желает принимать участие в инициированном Украиной судебном процессе по делу о государственной измене и отзывает из суда своих адвокатов.

Однако 11 декабря адвокат Виталий Сердюк, который участвует в процессе относительно расстрелов на Майдане, снова начал защищать Януковича в деле о госизмене.

С того времени суд допрашивает свидетелей.

В январе защита подавала список из 35 человек, которых просит допросить в суде в качестве свидетелей.

Суд планирует завершить дебаты по делу Януковича в июле.