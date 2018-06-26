Герман: В 2014 году к Партии регионов относились так, как сегодня к ромам

Экс-советник президента-беглеца Виктора Януковича Анна Герман заявляет, что во время Революции достоинства к Партии регионов относились так, как сегодня относятся к ромам в Украине, и что депутаты голосовали "фактически под дулами автоматов".

Об этом она заявила во время допроса в Оболонском суде, который слушает дело о госизмене Януковича.

"Тогда к членам Партии регионов, даже если это были очень демократичные люди, а Юрий Мирошниченко (Герман рассказывала о его избиении – ред.) – это один из самых демократичных депутатов, которых я знаю, он всегда с большим пониманием относился к оппозиции, он имел с оппозицией многочисленные контакты, и до сих пор много делает для объединения людей…Но когда ты был в Партии регионов, то ты был в таком положении, как сейчас ромы в Украине, которых расстреливают, убивают, уничтожают и жгут", - сказала Герман.

скриншот с newsone.ua

Она добавила, что тогда члены Партии регионов чувствовали себя "очень бесправно" и, мол, поэтому многие из них покинули Украину, а некоторые просто покидали партию, как это сделал Табачник после его избиения.

"Ян Табачник позвонил мне со слезами на глазах и сказал: "Анечка, прости меня, что написал, что покидаю Партию регионов и перехожу в другую фракцию и буду голосовать, как они скажут. У меня маленькие дети. Меня избили, мне угрожали, у меня заберут все, что я имею. Тебе, Анечка, легче, тебя терять нечего", - рассказала Герман.

По ее словам, в то время на депутатов очень давили, в том числе и во время голосования за законопроект о том, что Янукович самоустранился от должности президента.

"На депутатов оказывалось сильнейшее давление. Мы фактически под дулами автоматов голосовали", - рассказала Герман.

Она заверила, что Янукович, хотя и допускал ошибки, зла для Украины не хотел.

"Ничего плохого Виктор Янукович для Украины не желал. У него было много ошибок, очень много. Но если вы спросите любого, кто идет по улице, когда ему жилось лучше – сейчас или тогда, то все скажут, что тогда. Хотя мне жилось хуже тогда – потому что я плохо себя чувствовала при власти", - сказала Герман.

Дополняется...