Екс-голові ДСНС Бочковському почали виплачувати зарплату – адвокат

Екс-голові Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергію Бочковському, якого рішенням суду поновили на посаді, почали виплачувати заробітну плату.

Про це "Українській правді" повідомив його захисник Володимир Єніч.

"Після суду першої інстанції має бути виплата тільки за 1 місяць. Це як гарантія. У суботу був проведений перерахунок коштів на карту. Поки ми не отримали документів з казначейства, яке це здійснювало, але така інформація є", - сказав він.

За словами Єніча, таким чином, можна говорити, що рішення суду виконується.

Захисник також додав, що на 17 липня призначене засідання у Адміністративно-апеляційному суді, який розглядатиме апеляційні скарги ДСНС, МВС, а також Кабінету міністрів, об’єднанні в одне провадження.

Він не зміг спрогнозувати, чи суд винесе рішення за одне засідання, відзначивши, що суд має дослідити всі докази.

"Чи буде рішення, я не знаю, але я не бачу якихось підстав, аби розгляд даної справи затягувався", - сказав Єніч, додавши, що очікує виключно позитивного рішення щодо Бочковського.

У такому випадку – якщо Адміністративно-апеляційний суд також поновить Бочковського на посаді – йому муситимуть виплатити зарплату за весь час вимушеного прогулу (з 25 березня 2015 року по день фактичного поновлення на посаді).

Як повідомлялося, 25 березня 2015 року на засіданні уряду у прямому ефірі затримали керівника Держслужби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського та його заступника Василя Стоєцького.

26 квітня 2018 року Окружний адміністративний суд Києва скасував звільнення Сергія Бочковського з посади голови ДСНС.

Водночас в МВС пояснили, що Бочковський, якого суд поновив на посаді, перебуває у статусі звинувачуваного за трьома статтями Кримінального кодексу, серед яких – отримання хабара.

27 квітня Бочковський прийшов під стіни ДСНС та намагався приступити до роботи, але у будівлю його не пустили.

У ДСНС стверджують, що Бочковському не вистачає відповідного рішення від Кабміну, щоб зайти в будівлю ДСНС.

У МВС повідомили, що поновлення Бочковського на посаді оскаржили в суді.

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що Бочковський на посаді голови ДСНС працювати не буде.