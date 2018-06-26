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Экс-главе ГСЧС Бочковскому начали выплачивать зарплату – адвокат

Вторник, 26 июня 2018, 16:00

Экс-главе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергею Бочковскому, который по решению суда был восстановлен в должности, начали выплачивать заработную плату.

Об этом "Украинской правде" сообщил его защитник Владимир Енич.

"После суда первой инстанции должна быть выплата только за 1 месяц. Это как гарантия. В субботу был проведен перерасчет средств на карту. Пока мы не получили документов из казначейства, которое это осуществляло, но такая информация есть", - сказал он.

По словам Енича, таким образом, можно говорить, что решение суда выполняется. 

Защитник также добавил, что на 17 июля назначено заседание в Административно-апелляционном суде, который будет рассматривать апелляционные жалобы ГСЧС, МВД, а также Кабинета министров, объединении в одно производство.

Он не смог спрогнозировать, вынесет ли суд решение за одно заседание, отметив, что суд должен исследовать все доказательства.

"Будет ли решение, я не знаю, но я не вижу каких-либо оснований, чтобы рассмотрение данного дела затягивалось", - сказал Енич, добавив, что ожидает исключительно положительного решения в отношении Бочковского.

В таком случае – если Административно-апелляционный суд также возобновит Бочковского в должности – ему должны будут выплатить зарплату за все время вынужденного прогула (с 25 марта 2015 года по день фактического восстановления в должности). 

Как сообщалось, 25 марта 2015 года на заседании правительства в прямом эфире задержали руководителя Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого.

26 апреля 2018 года Окружной административный суд Киева отменил увольнение Бочковского с должности председателя ГСЧС.

27 апреля Бочковский пришел под стены ГСЧС и пытался приступить к работе, но в здание его не пустили.

В ГСЧС утверждают, что Бочковскому не хватает соответствующего решения от Кабмина, чтобы зайти в здание ГСЧС.

В то же время в МВД объяснили, что Бочковский, которого суд восстановил в должности, находится в статусе обвиняемого по трем статьям Уголовного кодекса, среди которых – получение взятки.

В МВД также сообщили, что возобновление Бочковского на должности обжаловали в суде.

Глава МВД Арсен Аваков заявил, что Бочковский в должности главы ГСЧС работать не будет.

Ирина Балачук, УП

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Темы: ГСЧСсуд
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