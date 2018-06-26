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У Мосміськсуді прокоментували відмову Денісовій у зустрічі із Сущенком

Вівторок, 26 червня 2018, 22:28

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зможе попросити Мосміськсуд про дозвіл на зустріч із ув’язненим журналістом Романом Сущенком тільки після набрання вироком законної сили.

Про це заявила прес-секретар Мосміськсуду Уляна Солопова, передає "Інтерфакс-Україна".

"Виходячи з положень Консульської конвенції між РФ і Україною від 1993 року, про яку йдеться в зверненні Денісової, дозвіл на зустріч може надаватися тільки консульським співробітникам, ким уповноважена Верховної Ради з прав людини не є", - стверджує Солопова.

"Питання про надання такого дозволу Денісовій може вирішуватися тільки на загальних підставах, виходячи з положень Кримінально-процесуального кодексу, після набрання вироку в відношенні Сущенка законної сили", - пояснила вона.

Речниця нагадала, що наразі вирок оскаржений як самим Сущенком, так і його захисником, і законної сили не набрав.

26 червня в Росії уповноваженому з прав людини Людмилі Денісовій відмовили у зустрічі з ув’язненим українським журналістом Романом Сущенком.

4 червня Московський міський суд визнав українського журналіста Романа Сущенка винним у шпигунстві і призначив покарання у вигляді 12 років колонії суворого режиму.

Сущенко провину не визнав. Його захист оскаржує вирок.

За інформацією російських ЗМІ, журналіста засудили нібито за спробу з'ясувати можливість нового наступу бойовиків "ДНР" на Маріуполь.

Власного кореспондента "Укрінформу" у Франції Романа Сущенка затримали 30 вересня 2016 року, у Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.

У ФСБ Росії стверджували, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

Теми: РосіяСущенкоправа людини
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