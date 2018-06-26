В Мосгорсуде прокомментировали отказ Денисовой во встрече с Сущенко
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сможет попросить Мосгорсуд о разрешении на встречу с заключенным журналистом Романом Сущенко только после вступления приговора в законную силу.
Об этом заявила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, передает "Интерфакс-Украина".
"Исходя из положений Консульской конвенции между РФ и Украиной от 1993 года, о которой идет речь в обращении Денисовой, разрешение на встречу может предоставляться только консульским сотрудникам, кем уполномоченная Верховной Рады по правам человека не является", - утверждает Солопова.
"Вопрос о предоставлении такого разрешения Денисовой может решаться только на общих основаниях, исходя из положений Уголовно-процессуального кодекса, после вступления приговора в отношении Сущенко законную силу", - пояснила она.
Пресс-секретарь напомнила, что сейчас приговор обжалован как самим Сущенко, так и его защитником, и в законную силу не вступил.
26 июня в России уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой отказали во встрече с заключенным украинским журналистом Романом Сущенко.
4 июня Московский городской суд признал украинского журналиста Романа Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.
Сущенко вину не признал. Его защита пытается обжаловать приговор.
По информации российских СМИ, журналиста осудили якобы за попытку выяснить возможность нового наступления боевиков "ДНР" на Мариуполь.
В ФСБ России утверждали, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.