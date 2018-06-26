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В Мосгорсуде прокомментировали отказ Денисовой во встрече с Сущенко

Вторник, 26 июня 2018, 22:28

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сможет попросить Мосгорсуд о разрешении на встречу с заключенным журналистом Романом Сущенко только после вступления приговора в законную силу.

Об этом заявила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова, передает "Интерфакс-Украина".

"Исходя из положений Консульской конвенции между РФ и Украиной от 1993 года, о которой идет речь в обращении Денисовой, разрешение на встречу может предоставляться только консульским сотрудникам, кем уполномоченная Верховной Рады по правам человека не является", - утверждает Солопова.

"Вопрос о предоставлении такого разрешения Денисовой может решаться только на общих основаниях, исходя из положений Уголовно-процессуального кодекса, после вступления приговора в отношении Сущенко законную силу", - пояснила она.

Пресс-секретарь напомнила, что сейчас приговор обжалован как самим Сущенко, так и его защитником, и в законную силу не вступил.

26 июня в России уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой отказали во встрече с заключенным украинским журналистом Романом Сущенко.

4 июня Московский городской суд признал украинского журналиста Романа Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

Сущенко вину не признал. Его защита пытается обжаловать приговор.

По информации российских СМИ, журналиста осудили якобы за попытку выяснить возможность нового наступления боевиков "ДНР" на Мариуполь.

Собственного корреспондента Укринформа во Франции Романа Сущенкозадержали 30 сентября 2016 в Москве, куда он прибыл с частным визитом.

В ФСБ России утверждали, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

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Темы: РосcияСущенкоправа человека
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