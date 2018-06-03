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ГПУ так і не вручила підозру керівнику Фонду держмайна

Неділя, 3 червня 2018, 12:07
ГПУ так і не вручила підозру керівнику Фонду держмайна

Керівнику Фонду держмайна Віталію Трубарову не повідомлялося про підозру у справі про незаконну приватизацію будівлі на Хрещатику, у якій раніше підозрюваним заочно став екс-міністр часів Януковича Микола Присяжнюк.

Про це пишуть "Наші гроші".

У відповідь на запит видання ГПУ повідомила, що з 21 листопада 2017 року здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом зловживання службовим становищем екс-керівником Регіонального відділення Фонду держмайна по м. Києву Віталієм Трубаровим при наданні в оренду та приватизації держмайна за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК (зловживання владою або службовим становищем).

На даний час досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває, Трубарову про підозру не повідомлялось.

Йдеться про незаконну приватизацію частини будівлі Мінагрополітики у Києві по вул. Хрещатик, 24А у 2013 році.  Детальніше про цю справу читайте тут.

Нагадаємо, 23 листопада 2017 року генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook повідомив: "Вчора був допитаний тодішній керівник столичного відділення ФДМ В. Трубаров, який зараз є керівником Фонду держмайна. Саме він не провів передбачених заходів контролю і підписав незаконний договір. Ще вчора він мав би бути затриманий. Але закон передбачає передачу такої справи і готової підозри в НАБУ. Що і зроблено".

 

Втім, НАБУ повернула цю справу назад у Генпрокуратуру.

Як відомо, 20 листопада 2017 року закінчилися повноваження слідчих органів прокуратури по здійсненню досудового розслідування у кримінальних провадженнях, які відносяться до підслідності НАБУ та зареєстровані до грудня 2015 року.

Однак, у зв’язку із ухваленням т.зв. "правки Сотник-Сироїд", з 15 грудня 2017 року було зняте часове обмеження у два роки (з 2015 р по листопад 2017 р) для слідчих прокуратури при розслідуванні вказаних вище справ.

Відтак, підстави для передачі проваджень до НАБУ відпали. За даними НАБУ, станом на 16 січня 2018 року до НАБУ з Генпрокуратури надійшло 151 кримінальне провадження. Детективи прийняли до роботи 18 проваджень.

Економічна правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ФДМГенпрокуратура
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