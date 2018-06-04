НАЗК внесло припис Омеляну

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Понеділок, 4 червня 2018, 09:40

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну стосовно в.о. директора державного підприємства "Морський торговельний порт Усть-Дунайськ" Володимира Швидченка.

Про це інформує офіційний сайт НАЗК.

Національне агентство встановило, що Швидченко, перебуваючи на посадах директора, а потім в.о. директора держпідприємства, мав потенційний конфлікт інтересів, зумовлений особистою майновою зацікавленістю, при виконанні договорів про надання послуг з використання цим підприємством його власного автомобільного транспорту.

"Незмінний обсяг службових повноважень керівника підприємства, безперервне користування підприємством послугами з використання автотранспорту Володимира Швидченка (упродовж трьох років) вказують на тривалий характер такого конфлікту інтересів", – наголошують в агенції.

Крім того, встановлено, що в.о. директора державного підприємства не повідомляв про наявність конфлікту інтересів, зумовленого особистою майновою зацікавленістю, керівництво Мінінфраструктури.

Згідно з приписом, Національне агентство вимагає провести службове розслідування та розглянути питання щодо притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.

Теми: НАЗК Мінінфраструктури
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