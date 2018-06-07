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Путін про третю світову війну: Це буде взаємне знищення

Четвер, 7 червня 2018, 13:26

Президент Росії Володимир Путін заявив, що третя світова війна може знищити цивілізований світ, тому страх взаємного знищення, стримує агресію і змушує країни поважати одна одну.

Про це він сказав під час прямої лінії в четвер.

Перед цим ведучий зачитав питання про те, коли РФ налагодить відносини з Заходом і закінчиться період деградації у цих відносинах. А також чи можлива в майбутньому третя світова війна.

За словами Путіна, політика Заходу щодо Росії, санкції - це "спосіб стримування", щоб не дати розвиватися.

Він запевнив, що в світі вже "приходить розуміння" про нібито помилковість такої стратегії і комунікація поступово налагоджується.

"Ми повинні захищати свої інтереси, послідовно, не по-хамськи. Ми це робили і будемо робити. Тиск закінчиться, коли всі зрозуміють, що ці заходи непродуктивні і доведеться рахуватися з інтересами РФ", - заявив Путін.

На питання про те, чи можлива третя світова війна, він відповів, що вона надзвичайно небезпечна.

"Можна згадати Ейнштейна, який сказав, що не знає, як буде вестися третя світова війна, але четверта - з камінням і палицями", - заявив президент РФ.

Він додав, що після Другої світової війни в світі встановлено відносний паритет і немає глобальних воєн, за винятком локальних, регіональних конфліктів, оскільки "провідні глобальні держави відчувають страх взаємного знищення, що змушує поважати одна одну".

На думку Путіна, не Росія, а США зараз намагаються зламати цю умовну домовленість.

Яна Міланова, УП
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