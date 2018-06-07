ООС: Від вибухівки бойовиків постраждали мирні мешканці ОРЛО

669 переглядів
Четвер, 7 червня 2018, 15:36

В окупованому Голубівському Луганської області в житловому кварталі терористи підірвали вибуховий пристрій, від якого постраждали місцеві мешканці.

Про це повідомляє у Facebook штаб операції Об'єднаних сил.

За даними штабу, це сталося у четвер, 7 червня, близько 10:30.

"Окупанти вчинили черговий злочин у населеному пункті Голубівське, що на Луганщині на тимчасово окупованій території, проти мирного населення", - йдеться в повідомленні.

У штабі зазначають, що окупанти вдаються до подібних злочинів проти мирного населення з метою дискредитації Об’єднаних сил та залякування громадян.

Українська правда
Теми: ОРДЛО надзвичайна подія Донбас ООС
powered by lun.ua
По темі
Путін заявив, що владі України не потрібні виборці Донбасу 7 червня 2018, 14:49
Путін: Ми продовжимо допомагати "ЛНР" і "ДНР" 7 червня 2018, 14:01
Зведення ООС: бої тривали на Луганському напрямку, є поранені 5 червня 2018, 20:17
Усі новини
Головні новини
Путін прокоментував можливий обмін Сенцова на Вишинського
Турчинов: Росія націлила на Україну ракетні комплекси та кілька армій
Підтримка лідерів президентського рейтингу не перевищує 9%
Путін заявив, що владі України не потрібні виборці Донбасу
Усі новини
дослідження

6 речей, які викликають відразу

бренд

8 українських брендів, які шиють купальники