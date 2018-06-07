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ООС: Від вибухівки бойовиків постраждали мирні мешканці ОРЛО

Четвер, 7 червня 2018, 15:36

В окупованому Голубівському Луганської області в житловому кварталі терористи підірвали вибуховий пристрій, від якого постраждали місцеві мешканці.

Про це повідомляє у Facebook штаб операції Об'єднаних сил.

За даними штабу, це сталося у четвер, 7 червня, близько 10:30.

"Окупанти вчинили черговий злочин у населеному пункті Голубівське, що на Луганщині на тимчасово окупованій території, проти мирного населення", - йдеться в повідомленні.

У штабі зазначають, що окупанти вдаються до подібних злочинів проти мирного населення з метою дискредитації Об’єднаних сил та залякування громадян.

Українська правда
Теми: ОРДЛОнадзвичайна подіяДонбасООС
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