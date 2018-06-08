Партії Савченко й Кличка не подали звіти, а Садовий – у лідерах за витратами

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П'ятниця, 8 червня 2018, 13:48

Дві третини політичних партій не задекларували жодних витрат у 2018 році, ще близько ста політичних сил взагалі не подали звіти за І квартал 2018 року.

Про це повідомляє Комітет виборців України.  

Порожні звіти про майно, витрати і зобов'язання фінансового характеру за перший квартал цього року подали 180 партій із загалом 255, інформація про які доступна на сайті НАЗК.

Серед сил, що де-факто подали порожні звіти, такі партії, як "Громадсько-політична платформа Надії Савченко", "Вінницька європейська стратегія", "Слуга народу", "Нові обличчя", "Партія Наталії Королевської – Україна вперед", "УДАР", "Блок Дарта Вейдера".

Натомість "Комуністична партія України" та "Партія регіонів" офіційно продовжують вести діяльність. Так, КПУ витратила 58 тисяч гривень, ПР – 48 тисяч гривень.

Загалом усі українські партії, не враховуючи парламентських, витратили за три місяці 14,9 мільйонів гривень.

Найбільше – Аграрна партія України (3,4 млн), "УКРОП" (2,3 млн), "Наш Край" (1,4 млн), Українська галицька партія (1,2 млн) та ВО "Свобода" (1 млн).

 

Голова КВУ Олексій Кошель зазначив, що в Україні "зберігається високий рівень тінізації партійних фінансів".

"Із 350 партій 100 взагалі не подали звіти, ще 180 – не вказали жодної гривні витрат за три місяці. Крім цього низка політсил задекларували символічні суми коштів на власну діяльність", – сказав він.

"До прикладу, Комуністична партія витратила лише 58 тисяч гривень за перший квартал, тобто по 19 тисяч на місяць. У той самий час у партії працював офіс у Києві, підтримувалася робота партійного сайту, проводилися заходи в регіонах, а лідер КПУ перебував у закордонних відрядженням, де активно виступав із антиукраїнською риторикою", – додав Кошель.

Теми: партії Савченко Надія Удар Самопоміч БПП
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