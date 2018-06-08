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Пожежу у Чорнобильській зоні загасили

П'ятниця, 8 червня 2018, 20:24

Поблизу села Копачі сталося загорання сухої підстилки, пожежу локалізували і згодом загасили. Загрози персоналу ядерних установок ЧАЕС немає.

Про це повідомляє Державна інспекція ядерного регулювання України з посиланням на дані Державної служби з надзвичайних ситуацій.

8 червня о 13:17 у зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення поблизу с. Копачі сталося загорання сухої підстилки на площі близько 1 га.

Станом на 14:04 пожежу локалізовано на площі 0,8 га.

До гасіння пожежі залучено 7 одиниць техніки та 35 осіб, із них від ДСНС 4 одиниці техніки та 15 осіб.

Авіація ДСНС (АН-32П та вертоліт МІ-8) готова до залучення.

Координацію заходів щодо гасіння пожежі здійснює оперативна група ГУ ДСНС України у Київській області.

Радіаційний фон на майданчику державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська атомна електростанція" – без змін, запевняє влада.

"Будь-яка загроза персоналу ядерних установок ДСП ЧАЕС на даний момент відсутня", – сказано в повідомленні.

Пізніше, о 16.40 пожежу ліквідували, повідомили у Державному агентстві України з управління зоною відчуження.

"Станом на 16:40 пожежу було ліквідовано. До гасіння пожежі було залучено 6 одиниць основної техніки та 6 одиниць допоміжної техніки ДСП "Північна Пуща", ДСП "Екоцентр", ДСП "Чорнобильський спецкомбінат" та ДСНС, а також 50 чоловік особового складу", - йдеться у повідомленні.

Теми: ЧорнобильпожежаДСНС
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